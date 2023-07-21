Два новых вида саблезубых котов идентифицированы среди 230 окаменелостей возрастом 5 млн лет

В эпоху плиоцена Землю населяли саблезубые коты — группа хищников, найденная в разных регионах, включая Африку, Китай, Европу и Северную Америку. Недавно в Южной Африке сделано важное открытие двух новых видов этих хищников.

Открытие произошло во время исследования одной из крупнейших в мире коллекций плиоценовых окаменелостей, находящейся в городе Лангебаанвег (Langebaanweg), на юго-западном побережье Южной Африки. Это богатое окаменелостями место, известное как Карьер "Е", дает ценную информацию об изменениях в окружающей среде между миоценовым и плиоценовым периодами. Примечательно, что коллекция содержит окаменелости более 230 различных видов, среди которых окаменелости саблезубого кота, пишет IFLScience.

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Ранее сведений о саблезубых котах из этого места было мало, а их значение не получило должного признания. Однако прорыв произошел, когда команда под руководством Альберто Валенсиано, палеонтолога из Университета Комплутенсе, провела филогенетический анализ, в котором впервые рассматривали найденные виды. В результате выявлено два новых вида саблезубых котов: Dinofelis werdelini и Lokotunjailurus chimsamyae.

Интересно, что Lokotunjailurus, ранее известный представитель рода Dinofelis, до этого исследования наблюдался только в других частях Африки, намекая на распространение по всему континенту. Чтобы понять взаимосвязь между различными видами саблезубых, команда построила генеалогическое дерево на основе их физических признаков, сравнивая такие характеристики, как зубы, форма челюсти и черепа, а также структура зубов.

Результаты исследования дают ценную информацию об изменении окружающей среды в Африке в течение плиоцена. В частности, оказывается, что в регионе сосуществовали коты Machairodont с их адаптацией к открытым пастбищным средам и коты Metailurini, которые, как считается, лучше приспособлены к лесным биотопам.

Однако большая доля видов Machairodont свидетельствует о том, что в это время регион переживал переход к среде, в которой преобладали луга, что могло повлиять на распространение и выживание различных видов саблезубых.

Новые виды в этом исследовании выделены внизу синим цветом Фото: iScience Jiangzuo et al

Интересно, что группы различных видов саблезубых, найденные в окаменелостях Лангебаанвег, имеют поразительное сходство с группами, обнаруженным в Юаньмоу, Китай. Это наблюдение натолкнуло команду на мысль, что древняя среда этих двух регионов могла быть похожей, или что между Лангебанвегом и Юаньмоу мог существовать потенциальный миграционный путь, который соединял два региона.

Значение этих открытий повышает вероятность того, что в коллекциях окаменелостей из Лангебанвега может скрываться больше скрытых видов. Команда планирует провести дальнейшие исследования, чтобы узнать больше об эволюционных связях между саблезубыми котами.

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