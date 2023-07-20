На одну опасность больше: в Австралии обнаружили новый вид ядовитых и очень быстрых змей (фото)

В Австралии обнаружили новую ядовитую змею, которую ранее ошибочно относили к другому виду. Известную как пустынная плетистая змея (Demansia cyanochasma), ученые выделили как отдельный вид в пределах рода Demansia.

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Сначала признавали существование лишь несколько видов Demansia, но около двух десятилетий назад герпетологи поняли, что род гораздо разнообразнее, чем считалось ранее. Сегодня он насчитывает 14 видов, пишет IFLScience.

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Чтобы уточнить таксономию рода, Джеймс Нанкивелл из Университета Аделаиды возглавил исследовательскую группу, которая использовала сочетание генетического тестирования и традиционных методов. Благодаря такому подходу они смогли переописать два существующих вида, D. psammophis и D. reticulata, точнее согласовав их характеристики с генетическими данными.

Кроме того, они сделали важное открытие, что D. cyanochasma имеет значительные генетические различия, то есть подтверждает его статус как уникального и отдельного вида.

В отличие от большинства вновь обнаруженных видов, пустынный полоз не является ни редким, ни исчезающим, поскольку он достаточно широко распространен в малонаселенных регионах Австралии. Причиной того, что его раньше не замечали, частично можно объяснить сложностью визуального отличия от близкородственных видов.

Даже специалисты часто не могли их различить из-за общих адаптивных признаков, таких как медный цвет головы и хвоста, который эффективно маскирует их в красноватых ландшафтах.

Обычно в определенных семействах змей родственные виды можно различить по разнице в количестве чешуек, но полозы демонстрируют более "консервативные" признаки в этом вопросе. Чтобы отличить D. cyanochasma от ее родственников, надо искать едва заметные признаки, такие как черные поля на чешуйках или окрас глаз.

Однако подобраться достаточно близко к ядовитым змеям для наблюдения оказывается непросто, особенно учитывая их чрезвычайную скорость. Нанкивелл отмечает, что эти змеи используют свою ловкость прежде всего для защиты, выбирая бегство, а не конфронтацию, когда сталкиваются с большими угрозами.

Хотя информация о яде D. cyanochasma ограничена, похоже, что он, как и у его родственников, вызывает боль, а не представляет значительной угрозы для человека. Это объясняется небольшим количеством производимого яда и эволюцией токсинов, ориентированных на рептилий, а не на млекопитающих.

Разнообразие видов может быть связано с его предпочтениями в отношении добычи. Учитывая большое количество видов ящериц в Австралии, эти змеи могут специализироваться на охоте на них. То есть в одном географическом регионе может сосуществовать до шести-семи видов полозов, каждый из которых полагается на разные виды ящериц как на основной источник пищи.

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