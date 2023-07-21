Высокое давление останется в прошлом. Новая вакцина способна стабилизировать его на полгода

Ученые находятся на пороге революционного изменения в области лечения высокого кровяного давления с помощью инъекции, которая действует в течение шести месяцев.

Миллионы людей в мире, которым приходится ежедневно помнить о необходимости принимать таблетки от повышенного артериального давления, возможно, вскоре смогут забыть об этом изматывающем, но жизненно важном ритуале. В ходе недавних исследований инъекция под названием зилебезиран показала многообещающие результаты в борьбе с повышенным артериальным давлением, а вводить ее нужно всего два раза в год, пишет Daily Mail.

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Повышенным артериальным давлением, известным в медицине как гипертония, страдает каждый третий взрослый в одной только Великобритании и почти половина взрослых в США. В настоящее время типичное лечение заключается в ежедневном приеме таблеток. Однако новое лекарственное средство, разрабатываемое американской компанией Alnylam, может произвести революцию в лечении гипертонии.

Исследователи, представляющие различные международные организации, провели раннюю стадию испытаний с участием 107 пациентов в четырех местах в Великобритании. Пациенты получали либо одну инъекцию зилебезирана, либо плацебо. Результаты оказались поразительными: у тех, кто получал зилебезиран, наблюдалось значительное снижение уровня артериального давления в течение шести месяцев.

Теперь давайте разберемся, что это значит. Артериальное давление измеряется двумя цифрами: систолическим и диастолическим. Систолическое давление — это сила, с которой сердце выталкивает кровь наружу и обтекает тело. Значительное снижение систолического артериального давления, как это наблюдалось при приеме зилебезирана, может привести человека с высоким артериальным давлением в более безопасный его диапазон.

Зилебезиран действует в течение всего дня. Артериальное давление, естественно, колебалось в течение суток, но у пациентов, получавших этот новый препарат, оно стабильно снижалось на протяжении всех 24 часов.

Секрет успешного регулирования высокого давления зилебезирана в том, что он действует за счет подавления выработки ангиотензина — гормона, который вызывает сужение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления.

Эффективное управление повышенным артериальным давлением может значительно снизить риск инсультов, инфарктов и преждевременной смерти. Однако многие люди с трудом выдерживают ежедневный прием лекарств от повышенного давления. Новый метод лечения, предполагающий всего две инъекции в год, может стать переломным моментом, освободив миллионы людей от стресса, связанного с придерживанием постоянного графика приема таблеток.

Тем не менее, исследования зилебезирана еще далеки от завершения. Авторы подчеркнули, что данное исследование является предварительным, а значит, необходимы дополнительные исследования. Следующий этап клинических испытаний будет направлен на сбор большего количества данных о безопасности и более убедительных доказательств эффективности.

Хотя все последствия применения этого препарата еще не изучены, получение результаты намекают на светлое будущее лечения гипертонии. Прошло уже более 17 лет с тех пор, как последний новый класс препаратов был лицензирован для лечения повышенного артериального давления, и эта разработка может стать предвестником новой эры в регулировании повышенного артериального давления.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.