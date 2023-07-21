Математика для "чайников". Ученый раскрыл простой способ сложения и вычитания больших чисел (видео)

В школах нас учили совершенно иначе, однако математик уверяет, что этот способ куда более простой и действенный.

В мире не так много людей, кто действительно любил математику в школе: кому-то она давалась с трудом, кому-то не повело с преподавателем, а кто-то попросту более склонен к гуманитарным наукам. Так или иначе, но недавнее видео преподавателя математики в колледже вывело сложение и вычитание сложных чисел на новый уровень, пишет IFLScience.

В своих видео Хоуи Хуа познакомил пользователей Сети с более простым способом сложения и вычитания больших чисел. По словам математика, несмотря на то, чему нас учили в школе, и порой проще складывать и вычитать, двигаясь слева на право, а вовсе не наоборот, как большинство из нас привыкли.

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Вместо того чтобы идти справа, добавляя две самые маленькие цифры и перенося одну, Хуа начинает свой подсчет слева, складывая вместе две самые большие цифры. Таким образом он создает новую строку, а затем добавляет средние цифры, прежде чем добавить новую строку и сложить вместе самые маленькие цифры.

Будет справедливо заметить, что этот способ предполагает дополнительную стадию сложения, однако более простых чисел и этот способ не требует переноса единиц.

Кроме того учитель математики продемонстрировал, как эту тактику можно использовать для вычитания, продвигаясь справа налево. Во время вычитания вы сначала вычитаете число слева, затем вычитается меньшее число, а сумма этого числа вычитается из суммы, показанной числом слева от него.

Впрочем, всегда можно облегчить себе жизнь и использовать калькулятор. Однако, если вы все же хотите самостоятельно вычитать и складывать сложные числа, новый способ, вероятно, придется вам по вкусу.

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