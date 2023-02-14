Все дело в числах. Ученый рассказал, как математика поможет в поисках любви

Оказывается, знакомства — лишь игра чисел, так как математик раскрыл формулу любви в День святого Валентина.

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14 февраля — один из самых романтичных дней в году, и для ученых в том числе. В День святого Валентина математик Гихан Марасингхи заявил, что знакомства — лишь игра чисел и раскрыл формулу поиска настоящей любви, пишет Daily Mail.

Математик из Эксетерского университета отмечает, что у каждого человека есть определенное количество потенциальных партнеров, один из которых, на самом деле, является лучшим по объективной системе ранжирования, например, физическому влечению. Знаю эту "секретную формулу любви" и беспрекословно следуя ей каждый человек сможет найти свою вторую половину. По крайней мере так говорит математика.

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Эта теория известна как "проблема оптимальной остановки" и была популяризирована энтузиастом математики Мартином Гарденом еще в 1960 году. Предполагается, что мы можем повысить свои шансы найти идеальную пару, встретившись лишь с частью наших возможных партнеров.

По словам Гихана Марасингхи, чтобы получить наивысшие шансы встретить вторую половину необходимо встречаться и отвергать первые 37% "вашей группы поклонников". А сама хитрость формулы заключается в том, что затем стоит выбрать следующего наиболее привлекательного партнера из оставшихся 63% для свидания. Статистика говорит, что этот человек, скорее всего, идеально подойдет вам.

[ + – ] Чтобы иметь самые высокие шансы выбрать самого лучшего поклонника, вам следует встречаться и отвергать первые 37% вашей группы поклонников Фото: MailOnlіne

Все было бы гораздо проще, если бы могли сравнить сразу всех претендентов, однако на самом деле нам следует встретить каждого потенциального партнера одного за другим в случайном порядке. Главная установка такова, что вы не обладаете предварительной информацией ни о ком из партнеров, можете пробовать ходить на свидания с каждым из них по очереди, но не можете вернуться к тому варианту, который уже попробовали.

Марасингхи отмечает, что поиск любви согласно данной формуле, по сути, представляет собой азартную игру и предполагает, что одиночка будет встречаться с определенной частью группы и каждый из этих потенциальных партнеров будет иметь определенный рейтинг на вашей объективной шкале.

Затем вы можете выбрать свидание со следующим потенциальным партнером из оставшейся группы, который может оказаться лучше из всех, с кем вы когда-либо встречались раньше. Азарт заключается в том, что в какой-то момент вы возможно уже отвергли лучшего из возможных партнеров, а тот, кого вы выберете, может оказаться не самым лучшим из оставшейся группы. Однако использование математики, в этом непростом деле, как поиск любви, по словам ученого, значительно повышает наши шансы на хорошее совпадение.

По сути, по словам Марасингхи, задача состоит в том, чтобы найти "х", который оптимизирует вероятность успеха. Ученые использовали математическую формулу и рассчитали этот "х", и теперь они полагают, что он равняется 37%.

Другими словами, лучше всего в поисках любви — просмотреть 37% совпадений, прежде чем выбрать одного из партнеров. Математика подсказывает, что этот способ поможет максимизировать шансы на счастливые отношения.

Доктор Марасингхи надеется, что это решение позволит людям иначе взглянуть на математику и покажет ее "удивительную силу в неожиданных местах".

К слову в другом исследовании ученые выяснили, как создать идеальный профиль в приложении для знакомств. Исследователи из Университета Хаэна в Испании обнаружили, что мужчины кажутся менее пугающими и угрожающими, когда держат на руках питомца, например. Кроме того, ученые обнаружили, что сексуальные фото на самом деле больше отталкивают, чем возбуждают. В то же время селфи напротив могут стать отличным инструментов а любовной игре, так как определенные ракурсы делают нас более привлекательными.

В другом исследовании ученые из Университета штата Флорида обнаружили, что женщины выглядят более привлекательно, если их фотографируют сверху, потому что выглядят моложе и стройнее. Однако это, увы, не сработает в такой же степени для мужчин.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 5 способов улучшить секс в День святого Валентина.