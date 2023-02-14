Уся справа в числах. Учений розповів, як математика допоможе в пошуках кохання

Виявляється, знайомства — лише гра чисел, оскільки математик розкрив формулу кохання у День святого Валентина.

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14 лютого — один із найромантичніших днів у році, і для вчених зокрема. У День святого Валентина математик Гіхан Марасінгхі заявив, що знайомства — лише гра чисел і розкрив формулу пошуку справжнього кохання, пише Daily Mail.

Математик з Ексетерського університету зазначає, що кожна людина має певну кількість потенційних партнерів, один з яких, насправді, є найкращим за об'єктивною системою ранжирування, наприклад, фізичним потягом. Знаючи цю "секретну формулу любові" та беззаперечно дотримуючись її кожна людина зможе знайти свою другу половину. Принаймні, так каже математика.

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Ця теорія відома як "проблема оптимальної зупинки" і була популяризована ентузіастом математики Мартіном Гарденом ще в 1960 році. Передбачається, що ми можемо підвищити свої шанси знайти ідеальну пару, зустрівшись лише з частиною наших потенційних партнерів.

За словами Гіхана Марасінгхі, щоб отримати найвищі шанси зустріти другу половинку, необхідно зустрічатися і відкидати перші 37% "вашої групи шанувальників". А власне хитрість формули полягає в тому, що потім варто вибрати наступного найбільш привабливого партнера із 63% для побачення. Статистика каже, що ця людина, найімовірніше, ідеально підійде вам.

[ + – ] Щоб мати найвищі шанси вибрати найкращого шанувальника, вам варто зустрічатися та відкидати перші 37% вашої групи шанувальників Фото: MailOnlіne

Усе було б набагато простіше, якби могли порівняти одразу всіх претендентів, проте насправді нам варто зустріти кожного потенційного партнера одного за іншим у випадковому порядку. Головна установка така, що ви не маєте попередньої інформації ні про кого з партнерів, можете пробувати ходити на побачення з кожним із них по черзі, але не можете повернутися до того варіанта, який вже спробували.

Марасінгхі зазначає, що пошук кохання згідно з цією формулою, по суті, є азартною грою і передбачає, що одинак буде зустрічатися з певною частиною групи і кожен із цих потенційних партнерів матиме певний рейтинг на вашій об'єктивній шкалі.

Потім ви можете вибрати побачення з наступним потенційним партнером із решти групи, який може виявитися кращим з усіх, з ким ви коли-небудь зустрічалися раніше. Азарт полягає в тому, що в якийсь момент ви можливо вже відкинули кращого з можливих партнерів, а той, кого ви виберете, може виявитися не найкращим із решти групи. Однак використання математики, у цій непростій справі, як пошук кохання, за словами вченого, значно підвищує наші шанси на хороший збіг.

По суті, за словами Марасінгхі, завдання полягає в тому, щоб знайти "х", який оптимізує ймовірність успіху. Вчені використали математичну формулу і розрахували цей "х", і тепер вони вважають, що він дорівнює 37%.

Іншими словами, найкраще у пошуках кохання — переглянути 37% збігів, перш ніж обрати одного з партнерів. Математика нагадує, що цей спосіб допоможе максимізувати шанси на щасливі стосунки.

Доктор Марасінгхі сподівається, що це рішення дозволить людям інакше поглянути на математику та покаже її "дивовижну силу в несподіваних місцях".

До речі, в іншому дослідженні вчені з'ясували, як створити ідеальний профіль у додатку для знайомств. Дослідники з Університету Хаена в Іспанії з'ясували, що чоловіки здаються менш страшними та загрозливими, коли тримають на руках вихованця, наприклад. Крім того, вчені з'ясували, що сексуальні фото насправді більше відштовхують, аніж збуджують. Водночас селфі навпаки можуть стати відмінним інструментом любовної гри, оскільки певні ракурси роблять нас більш привабливими.

В іншому дослідженні вчені з Університету штату Флорида з'ясували, що жінки виглядають більш привабливо, якщо їх фотографують зверху, тому що виглядають молодшими та стрункішими. Однак це, на жаль, не спрацює так само для чоловіків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 5 способів покращити секс у День святого Валентина.