Умнее людей. Найден вид рыб, которые выстраиваются в очередь, чтобы избежать паники и давки

Нам бы поучиться дисциплине и самоконтроля у этих чрезвычайно умных рыб, которые не теряют головы даже в самых экстремальных ситуациях.

В каждом фильме про катастрофу, апокалипсис или суперзлодеев нам показывают одну и ту же сцену панического бегства, где эгоистичные люди давят друг друга, чтобы обеспечить собственное выживание. Увы, как правило, результат оказывается еще хуже — давка уносит жизни людей, пишет Science Focus.

В новом исследовании ученые обнаружили один весьма разумный вид, и нам есть чему у них поучиться. Представители этого вида не только не паникуют, но и выстраиваются в очередь именно для того, чтобы избежать паники и давки. В ходе исследования ученые наблюдали, как косяки неоновой тетрарыбы (Paracheirodon innesi) выстраиваются в шеренгу, чтобы не допустить столкновения и давки.

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По словам соавторов исследования Орели Дюпон и Филиппа Пейла, они пришли к выводу, что подобное поведение является ничем иным, как демонстрацией соблюдения социальных правил даже в чрезвычайных ситуациях. В то же время, по словам исследователей, люди, как и овцы, склонны чрезвычайно быстро забывать о социальных правилах в стрессовой ситуации — в этом случае мы скорее поведем себя эгоистично.

Известно, что в привычной среде обитания этим рыбам приходится перемещаться по камням в реках. В новом исследовании ученые из Университета Гренобль-Альп (Франция) сосредоточилась на изучении их перемещений большими группами. Ученые поместили рыб в аквариум с узкими отверстиями, ведущими в другие отсеки. Отметим, что эти отверстия были всего от 1,5 до 4 сантиметров в диаметре, при этом сами рыбы достигают около 0,5 сантиметров в ширину и 3 сантиметров в длину.

Далее ученые поместили в аквариум рыболовную сеть и наблюдали за тремя десятками рыб, которые вынуждены были эвакуироваться. Исследователи были весьма удивлены, когда заметили, что рыбы вовсе не кучкуются у этих отверстий, прежде чем пройти через них, а напротив — избегают физического контакта и засорения, выстраиваясь в очередь, чтобы двигаться с постоянной скоростью.

Авторы исследования отмечают, что оно стало первым экспериментом по изучению движения толпы во время групповой эвакуации в воде. Предыдущие исследования подобного рода были сосредоточены на изучении животных, которые перемещаются по двумерным поверхностям.

Перемещения толпы происходят у разных видов по-разному и в разных масштабах, и даже с разной степенью успеха. Однако авторы исследования отмечают, что большинству видов в действительности есть чему поучиться у этих рыб, так как они не теряют голову во время экстренной ситуации — в результате им удается избежать хаоса и давки, а эффективность эвакуации лишь повышается.

Авторы исследования полагают, что их результаты в дальнейшем могут помочь в разработке роевых роботов и улучшении управления дорожным движением, причем, как для людей, так и для автономных автомобилей.

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