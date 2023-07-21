Кукловоды из другого мира. Черви, захватывающие разум, не похожи ни на одно животное на Земле

Исследователи обнаружили, что эти крошечные создания вывели свою простую жизнь на новый уровень, отказавшись от черты, присущей всем другим животным на планете.

Наша планета уникальна во многих смыслах, но ее животный мир то и дело удивляет исследователей. На этот раз им удалось обнаружить червей, которые буквально отреклись от некоторых из самых фундаментальных генов в животном мире, чем вывели свое простейшее существование на совершенно новый уровень, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Гарвардского и Копенгагенского университетов, а также Чикагского музея Филда обнаружили жуткого, контролирующего разум червя. Но самым удивительным оказалось то, что у него полностью отсутствуют "волосы" на клеточном уровне. В животном мире именно они позволяют большинству клеток животных двигаться, ощущать и фильтровать жидкости. Эти микроскопические нити известны как "реснички", и выступают с поверхности почти каждой клетки человеческого, и не только, тела.

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Тем не менее ученые обнаружили, что сверхдлинные и тонкие "волосатики", также известные как "черви из конского волоса" научились жить без этих важнейших придатков. Речь идет о двух видах волосатиков: пресноводном (Acutogordius australiensis) и морском (Nectonema munidae). Результаты исследования свидетельствуют, что у обоих видов отсутствуют около 30% генов, которые, как считают ученые, ответственны за развитие ресничек почти у всех групп животных.

По словам соавтора исследования, биолога-эволюциониста Полевого музея Тауаны Кунья, реснички являются небольшими структурами на клеточном уровне, которые, как правило, присутствуют у всех животных на Земле, а также некоторых растений и даже грибов. Простыми словами, они присутствуют в большом разнообразии жизни на Земле. Однако волосяной червь оказался чрезвычайно особенным.

Фотография двух живых спутанных волосяных червей вида Gordionus violaceus Фото: Gonzalo Giribet

В животном мире не редкость, что у паразитов отсутствует множество генов. Например, многие из них лишены выделительной, дыхательной или кровеносной систем — вместо этого они полагаются на тела других животных, которые и выполняют большую часть изнурительной работы.

Эволюционная биология доказывает, что если животное "не использует" определенную структуру или функцию, со временем оно, как правило, постепенно теряет ее. Однако отсутствие генов клеточных ресничек поставило ученых в тупик, так как даже у сперматозоидов волосатых червей нет хвостовидного нитевидного выступа.

По словам Кунья, науке известно множество паразитов, у которых не отсутствуют эти специфические гены, а потому едва ли можно утверждать, что у них отсутствуют реснички из-за их паразитического образа жизни.

Отметим, ранее ученые уже замечали, что в некоторых клетках волосяных червей отсутствуют реснички, но до сих пор не было понятно, касается ли это всех клеток и на всех стадиях жизни. Теперь, изучив их геном, ученые обнаружили, что у них в действительности попросту отсутствуют гены, которые у других животных отвечают за создание этих клеточных придатков.

Исследователи до сих пор не знают, как и почему произошли эти изменения, но предполагают, что гены были утрачены на раннем этапе эволюции всей группы, а затем они продолжили жить в том же духе. Ученые надеются, что их открытие в дальнейшем позволит лучше изучить геномные механизмы, лежащие в основе жизни паразитов, чтобы понять, как эти существа осуществляют свои "ограбления организмов".

Известно, что после вторжения в мозг сверчка волосяные черви созревают, попутно питаясь насекомым изнутри, щадя его тело ровно настолько, чтобы поддерживать в нем жизнь как можно дольше. После того как черви насыщаются, они подключаются к нервной системе сверчка, а затем дергаются и перемещают его тело к водоему. Как только тело насекомого погружается в воду, червь покидает его тело, чтобы размножаться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали паразита, которым заражены 50% населения Земли.