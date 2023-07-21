Элемент доиспанских ритуалов: археологи нашли особую танцевальную площадку (фото)

В Перу археологи раскопали древнюю "звуковую" танцевальную площадку, предназначенную для создания звуков, похожих на гром, что, возможно, связано с ритуалами в честь бога грома. Она расположена во Вьехо Сангайко, примерно в 200 км к юго-востоку от Лимы, и датируется между 1000 и 1400 годами н.э.

Исследование возглавил Кевин Лейн, археолог из Института культур (IDECU) Университета Буэнос-Айреса в Аргентине, который утверждает, что танец играл значительную роль в доиспанских андских ритуалах. Считается, что эта специально построенная платформа предназначена для усиления естественных звуков, связанных с танцевальными церемониями, пишет Arkeonews.

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Лейн отмечает связь этого места с почитанием андских божеств молнии и грома, что позволяет предположить, что танцы на этом месте могли быть посвящены, по крайней мере частично, этим сверхъестественным сущностям. Это уникальное место среди андских ландшафтов, похоже, служило многогранной цели, где мифы и верования переплетались с природными ритмами, что потенциально делало возможной прямую связь с божественным через священные церемонии. Исследователи предполагают, что это пространство было не только сценой для выступлений, но и, возможно, храмом инков, посвященным божеству молнии.

Уникальная конструкция платформы состояла из четырех слоев тщательно подготовленных материалов, в частности верблюжьего навоза и чистой илистой глины, расположенных между собой для достижения желаемого ударного эффекта. Промежутки между слоями навоза способствовали созданию глубокого, басовитого звука, который эхом отдавался по всей танцевальной площадке диаметром примерно 10 метров.

Исследователи предполагают, что это пространство было не только сценой для выступлений, но и, возможно, храмом инков, посвященным божеству молнии Фото: ORP-PIACI Project

Археологи смогли идентифицировать танцевальную площадку, заметив полый звук во время хождения по ней. Конструкция платформы, способной вместить до 26 человек, которые танцевали в унисон, вероятно, создавала резонирующий стук. Предполагают, что пыль, поднятая танцорами, могла служить визуальным элементом для усиления общего эффекта выступления.

Это удивительное открытие поднимает интригующую возможность того, что другие части андских памятников могли быть построены для усиления звука. Подобные подтверждения глубокой значимости звука в древних андских ритуалах наблюдаются в таких местах как Чавин.

Другой памятник, Уануко-Пампа в Перу, также недавно стал объектом исследований, связанных со звуком, что свидетельствует о том, что андская цивилизация искусно использовала звук для установления сакральной связи со своими божествами. Эти археологические находки продолжают проливать свет на древние культурные практики жителей Анд.

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