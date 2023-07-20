Находка из 2 века: британские археологи раскопали древнеримское поселение (фото)

Недавно археологи раскопали остатки римского поселения во время строительства жилого комплекса в северо-восточном Линкольншире. Участок, расположенный в городе Хилинг принес значительные находки, в частности два человеческих захоронения и кости различных животных.

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По данным Совета Северо-Восточного Линкольншира, остатки, обнаруженные на этом месте, датируются примерно 200 годом нашей эры. Фирма-застройщик Cyden Homes согласилась провести широкое археологическое исследование на этой территории, прежде чем продолжить строительство, которое началось почти десять лет назад, пишет BBC News.

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Во время раскопок обнаружено римское поселение "лестничного типа", представляющее собой линейный поселок из ограждений. Археологи наткнулись на следы небольшого очага и водопоев, что свидетельствует об адаптации поселения к окружающей среде. Также найдена сушилка для кукурузы и каменные орудия труда, так называемые кверн-камни, а еще фрагменты костей животных. Это свидетельствует о том, что жители поселения, вероятно, занимались сельским хозяйством и переработкой сельскохозяйственных культур.

По словам археологов, на римской черепице нашли отпечаток собачьей лапы Фото: NORTH EAST LINCOLNSHIRE COUNCIL

В пределах поселения обнаружены два плохо сохранившихся человеческих захоронения, намекающие на погребальные обычаи или ритуалы, которые практиковали древние жители. Кроме того, раскопаны остатки двух больших зданий, одно из которых выделялось своей необычной оштукатуренной стеной.

Римская металлическая брошь найдена археологами Фото: NORTH EAST LINCOLNSHIRE COUNCIL

Ожидается, что результаты исследования внесут значительный вклад в понимание истории Линкольншира, проливая свет на различные аспекты древней жизни в этом регионе. Для Службы музеев Северо-Восточного Линкольншира исследователи позже подготовят итоговый отчет, который подробно опишет результаты раскопок, а также обеспечит сохранение и передачу новых знаний общественности и будущим поколениям.

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