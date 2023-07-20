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Технології та наука

Знахідка з 2 століття: британські археологи розкопали давньоримське поселення (фото)

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Фото: NORTH EAST LINCOLNSHIRE COUNCIL | Нещодавно археологи розкопали залишки римського поселення під час будівництва житлового комплексу в північно-східному Лінкольнширі

Нещодавно археологи розкопали залишки римського поселення під час будівництва житлового комплексу в північно-східному Лінкольнширі. Ділянка, розташована в місті Хілінг принесла значні знахідки, зокрема два людських поховання і кістки різних тварин.

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За даними Ради Північно-Східного Лінкольнширу, залишки, виявлені на цьому місці, датуються приблизно 200 роком нашої ери. Фірма-забудовник Cyden Homes погодилася провести широке археологічне дослідження на цій території, перш ніж продовжити будівництво, яке розпочалося майже десять років тому, пише BBC News.

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Під час розкопок виявлено римське поселення "драбинчастого типу", що є лінійним селищем з огорож. Археологи натрапили на сліди невеликого вогнища та водопоїв, що свідчить про адаптацію поселення до навколишнього середовища. Також знайдено сушарку для кукурудзи та кам'яні знаряддя праці, так звані кверн-камені, а ще фрагменти кісток тварин. Це свідчить про те, що мешканці поселення, ймовірно, займалися сільським господарством та переробленням сільськогосподарських культур.

Британія, розкопки, археологи, археологія, поховання, знахідки, поселення, дослідження, історія, життя, територія, артефакт Fullscreen
За словами археологів, на римській черепиці знайшли відбиток собачої лапи
Фото: NORTH EAST LINCOLNSHIRE COUNCIL

У межах поселення виявлено два погано збережених людських поховання, що натякають на поховальні звичаї або ритуали, які практикували давні мешканці. Крім того, розкопані залишки двох великих будівель, одна з яких виділялася своєю незвичайною оштукатуреною стіною.

Британія, розкопки, археологи, археологія, поховання, знахідки, поселення, дослідження, історія, життя, територія, артефакт Fullscreen
Римська металева брошка знайдена археологами
Фото: NORTH EAST LINCOLNSHIRE COUNCIL

Очікується, що результати дослідження зроблять значний внесок у розуміння історії Лінкольнширу, проливаючи світло на різні аспекти стародавнього життя в цьому регіоні. Для Служби музеїв Північно-Східного Лінкольнширу дослідники пізніше підготують підсумковий звіт, який детально опише результати розкопок, а також забезпечить збереження і передачу нових знань громадськості та майбутнім поколінням.

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