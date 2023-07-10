Міф про "світловолосих ескімосів" та нордичне походження: куди зникли поселенці Гренландії

У 985 році вікінг Ерік Рудий очолив групу ісландських фермерів, які заснували поселення на західному узбережжі Гренландії. Однак пошуки нащадків цих поселенців суттєво вплинули на сприйняття Гренландії європейцями та американцями протягом багатьох поколінь.

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Доцент Роберт Рікс проливає світло на ключову роль зниклого норвезького поселення в колонізації в Гренландії у 18 столітті у своїй нещодавно опублікованій книзі "Зниклі поселенці Гренландії: У пошуках легенди та її спадщини", пише HeritageDaily.

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Гренландія, як і інші землі Нового Світу, знайшла своє місце в європейській історії як багата на ресурси територія. Данія зіткнулася з проблемами, пов'язаними з володінням Гренландією та її водами, особливо з боку голландців та англійців.

Данські претензії на острів значною мірою спиралися на пам'ять поселенців, що призвело до створення рукописів, книг і карт, які не лише нагадували конкурентам про присутність поселенців, але й поширювали думку про те, що їхні нащадки продовжують обробляти гренландські поля.

Втрата зв'язку з Північною Гренландією на початку 15 століття породила припущення про долю місцевих жителів, і багато хто вірив, що поселення все ще існує. Ця віра підживлювала численні спроби встановити контакт із поселенцями, частково через чутки про їхнє багатство, згадані в європейських книгах. Король Кристіан IV навіть організував три експедиції на пошуки зниклих людей та їхніх багатств.

Справжня колонізація Гренландії розпочалася лише 1721 року, коли місіонер Ганс Еґеде заснував колонію. Він мав на меті навернути інуїтів до християнства та фінансувати колонію, відновивши зв'язки з норвезькими поселеннями та експлуатуючи їхні ресурси.

Однак експедиція Еґеде, як і її попередники, не змогла знайти північних людей. У 19 столітті люди поступово змирилися з думкою, що норвезьких поселенців у Гренландії вже не знайти.

Натомість науковці та дослідники перемикнули свою увагу на інші арктичні регіони як потенційні місця, куди могли мігрувати зниклі поселенці. Це спричинило публікацію численних пригодницьких історій між 1870 та 1920 роками, в яких ізольовані колонії норманів зображувалися як нібито нащадки відважних дослідників-вікінгів.

На думку Рікса, таке широке захоплення норвезькими поселенцями відображало занепокоєння суспільства негативними наслідками імміграції та занепадом цивілізації. Це збігалося з критикою суспільств, які вважали нечистими, — настроями, що стали популярними під час підйому євгеніки. Вигадані арктичні колонії стали символізувати застиглі спільноти, яких не торкнувся культурний і фізичний занепад, пов'язаний із сучасністю.

Навіть у 20-му столітті зберігалася надія на те, що нащадків поселенців можна знайти. Під час експедиції 1912 року на канадський острів Вікторія дослідник Вільялмур Стефанссон зустрів інуїтів зі стрункою статурою та рудувато-коричневим волоссям.

Стефанссон, вимірявши особливості їхнього черепа, дійшов висновку, що вони були нащадками європейських поселенців, які вижили, асимілювавшись із корінним населенням. Поняття "світловолосі ескімоси" викликало сенсацію в засобах масової інформації. Однак сучасний аналіз ДНК відтоді спростував будь-яке нордичне походження.

А проте на той час заява Стефанссона відродила давню надію на те, що таємниця зниклих поселенців може бути розгадана.

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