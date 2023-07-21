Между добром и злом. История гигантского озера Насер, разделившего адскую пустыню и райский оазис

Водоем считается одним из крупнейших рукотворных озер в мира, имеющим интересный внешний вид и куда более захватывающую историю.

Озеро Насер, протянувшееся почти на 500 километров через Египет и Северный Судан, является одним из крупнейших искусственных озер в мире и представляет собой гигантское водохранилище. Оно образовалось в результате возведения Асуанской высокой плотины на Ниле и привлекает к себе внимание необычным внешним видом, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что именно интересная геология этого района придает ему столь загадочный вид: восточное и западное побережье озера выглядят так, будто находятся по разные стороны добра и зла.

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Водоем был создан в 1960-х годах. Его вместимость составляет почти 169 миллиардов кубометров, а протяжность береговой линии превышает 7 800 километров. Несмотря на невероятную протяжность озера, которая вдвое превышает расстояние от Лондона до Каира, озеро на удивление мелкое — его средняя глубина составляет всего 25 метров.

Исследователи отмечают, что этот район в основном состоит из средне и крупнозернистого песчаника, из-за чего берега озера отличаются по цвету. На западном берегу озера много коричневого песка, который покрывает прибрежные скалы — это придает ему отчетливо желтый оттенок. Однако ветра в этом районе чрезвычайно слабые, а потому песок не переносится на соседний берег. В результате на восточном беру нет желтого песка, что придает скалам гораздо более темный вид.

Но берега озера отличаются не только внешним видом. На западе береговая линия более мелкая, что привлекает диких животных, тогда как восток представляет собой более суровый пустынный ландшафт с менее разнообразной экосистемой.

Из-за своего расположения на границе Египта и Судана озеро фактически разделено на две территории: две трети принадлежат египетской стороне и носит название озера Насер; оставшаяся территория принадлежит Северному Судану и называется озером Нубия, названное в честь людей, чьи фермы и деревни были затоплены в результате строительства плотины. Известно, что строительство Асуанской высокой плотины вытеснила около 90 000 египтян и суданских намибийских кочевников, которым пришлось переселиться в окрестности.

Асуанская высокая плотина работает путем сбора паводковых вод из Нила и выпускает воды, когда это необходимо, на орошаемые земли, чтобы обеспечить рост сельскохозяйственных культур в засушливых условиях региона. Однако сельскохозяйственный сектор не единственная область, где используется плотина высотой в 111 метров. Известно, что Асуанская высокая плотина также создает огромное количество гидроэлектроэнергии: для выработки 10 миллиардов киловатт-часов в год используются 12 турбин.

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