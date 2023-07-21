Загадочные Шары Коста-Рики: как ученые хотят сохранить артефакты весом от нескольких грамм до 16 тонн

Национальный институт антропологии и истории (INAH) и Национальная школа консервации, реставрации и музееведения (ENCRYM) начали проект по сохранению Каменных шаров Коста-Рики, также известных как Шары Дикис.

Шары Дикиса принадлежат к ныне вымершей культуре Дикис, которая процветала в долине Рио-Гранде-де-Терраба в период Синанкра, охватывающий 1 500-300 годы до нашей эры. Именно в период между 800 и 1500 годами н. э. культура Дикис была на вершине культурного развития. В это время ремесленники создавали сложные керамические, костяные и золотые изделия, а также каменные шары, которые стратегически размещали в важных зонах и на общественных площадях, пишет HeritageDaily.

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Эти шары демонстрируют широкий диапазон размеров — от нескольких сантиметров до более 2 метров в диаметре. Изготовлены преимущественно из габбро, магматической горной породы, напоминающей базальт, но в некоторых случаях также используются известняки и песчаники.

Процесс лепки этих каменных шаров включал тщательную технику. Ремесленники забивали валуны в грубые сферические формы, используя более плотные породы, а затем тщательно полировали поверхность песком, пока не достигали гладкой поверхности.

Эти области имеют глубокое значение для многих коренных общин Коста-Рики, благодаря чему страна включена в Список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Чтобы обеспечить сохранение этих культурных ценностей и лучше понять их материальность, эксперты из ENCRYM и Национального музея Коста-Рики провели масштабные исследования крупнейших каменных шаров. Их цель — оптимизировать методы консервации, оценить культурное значение мест, где найдены эти сферы, и сохранить это культурное наследие для будущих поколений.

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