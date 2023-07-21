Плохие новости для контрабандистов. Акулы охотятся за сброшенным в воду кокаином (видео)

Ученые провели ряд экспериментов и обнаружили, что местные акулы питают нежные чувства к выброшенному в океан грузу.

Мир уже облетела история о кокаиновом медведе, который съел почти 32 килограмма кокаина, утерянного наркоторговцами во время провальной сделки. Казалось бы, более странной истории мы уже не услышим, но нет — на сцену выходят флоридские акулы, которые пристрастились к кокаину, пишет IFLScience.

Ученый-эколог из Университета Флориды Трейси Фанара и морской биолог и ютубер Том Хирд провели несколько экспериментов для документального фильма канала Discovery "Неделя акул". В ходе экспериментов они стремились выяснить способны ли акулы у побережья Флориды глотать кокаин. Результаты оказались весьма удивительными.

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Отметим, что найти кокаин в Атлантике может оказаться не так-то просто, однако пакеты с наркотиками десятилетиями сбрасываются в воду контрабандистами, которые пытаются скрыться от правоохранительных органов. Что делает местное дно океана весьма "злачным" для поиска наркотиков.

В ходе исследования команда провели ряд тестов, чтобы проверить, станут ли акулы охотиться на тюки с кокаином в реальной жизни. Во время первого эксперимента они бросали в воду пакеты, похожие на такие, в которых перевозят кокаин. Вместе с ними в воду также бросали фальшивых лебедей, чтобы проверить, чем заинтересуются акулы. Что же, вывод очевиден — флоридские акулы не прочь покутить. Результаты тестов свидетельствуют о том, что акулы набрасывались на пакеты, откусывая части от них.

В другом эксперименте исследователи сбрасывали пакеты с самолета, как это в большинстве случаев происходит в реальной жизни. На этот раз ученые наблюдали, как на дегустацию наркотиков пришли сразу несколько акул.

В дальнейших исследованиях ученые планируют изучить образцы крови и тканей флоридских акул, чтобы понять, действительно ли кокаин попадает в их системы. По словам Хирда, ситуация может показаться на первый взгляд забавной, однако в действительности дела обстоят так, что акулы во Флориде могут быть подвержены воздействию кокаина, лидокаина, кофеина, амфетамина, антидепрессантов и других веществ, которые в результате контрабанды то и дело попадают в море.

Исследователи отмечают, что для полной уверенности, что в реальной жизни акулы охотятся за наркотиками в океане, потребуются дополнительные тесты, однако так или иначе это вызывает опасения. Исследования 2018 года показали, что даже низкие уровни кокаина в воде способны нанести серьезный ущерб морфологии и физиологии скелетных мышц серебряного угря. По сути это подтверждает негативное воздействие кокаина на окружающую среду, которое потенциально также влияет и на выживание различных видов.

Другое исследование 2019 года показало, что пресноводные амфиподы в сельской местности Саффлока (Великобритания) дали положительный результат сразу на несколько видов наркотиков, в том числе:

кокаин;

кетамин;

ксанакс;

валиум.

Ранее Фокус писал о том, что ученые "взломали" листья табака и научили их вырабатывать кокаин.