Ледниковый покров Гренландии в зоне риска: 500 тыс. лет назад она была "зеленой"

Недавнее исследование, проведенное под руководством Университета Вермонта (UVM), показало, что значительная часть Гренландии когда-то была тундрой. Эта часть может быть более чувствительной к антропогенным изменениям климата, чем считалось, что может привести к быстрому необратимому таянию в ближайшие века.

Революционное открытие стало возможным благодаря повторному обнаружению трубки с почвой и горной породой, а также листьями и мхом, пробуренной из-подо льда в лагере Сенчури — секретной миссии армии США во время Холодной войны. Этот ледяной осадок забыли в морозильной камере на несколько десятилетий, пока его случайно не нашли в 2017 году, пишет Technology Networks.

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Международная команда ученых обнаружила, что Гренландия была зеленой землей всего 416 000 лет назад, с относительно небольшой погрешностью около 38 000 лет. Это открытие бросает вызов давнему предположению, что ледниковый покров на ней оставался практически не талым в течение миллионов лет.

Используя передовые люминесцентные технологии и анализ редких изотопов, исследовательская группа построила более четкую картину прошлого Гренландии. Они определили, что значительная часть ледникового покрова растаяла гораздо позже, чем считалось ранее. Исследование предоставляет прямые доказательства того, что отложения, найденные под ледяным щитом, образовались в результате протекания воды в неледяной среде во время умеренного потепления, известного как морская изотопная стадия 11, которая произошла между 424 000 и 374 000 лет назад. Это событие таяния способствовало повышению уровня мирового океана по меньшей мере на 2 м.

По словам Пола Бирмана, ученого из Университета Вермонта, эти выводы являются убедительным доказательством того, что значительная часть ледникового покрова Гренландии исчезла во время периодов потепления.

Это понимание имеет решающее значение для прогнозирования реакции ледникового покрова на будущее потепление климата, поскольку он содержит около семи метров потенциального повышения уровня моря, что создает риски для прибрежных регионов по всему миру. Исследование подчеркивает, что Гренландия является более чувствительной к изменению климата, чем считалось ранее, и сталкивается со значительным риском необратимого таяния.

Последствия этих находок очень серьезны, поскольку частичное таяние ледникового покрова Гренландии может привести к резкому повышению уровня моря, что поставит под серьезную угрозу крупнейшие населенные пункты мира. Такие города, как Нью-Йорк, Бостон, Майами, Амстердам и многие другие, могут серьезно пострадать, что подчеркивает настоятельную необходимость решения проблемы концентрации углекислого газа в атмосфере для смягчения потенциальных последствий изменения климата.

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