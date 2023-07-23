Дитя, дающее надежду. В США самец гориллы ошарашил смотрителей зоопарка, родив детеныша (видео)

Исследователи отмечают, что рождение этого чудного малыша дается всему виду надежду на выживание.

В зоопарке и аквариуме Колумбуса самец гориллы по имени Салли родил малыша, чем весьма удивил и ошарашил смотрителей зоопарка. По понятным причинам работники зоопарка в Огайо не ожидали, что горилла беременна и способна привести в этот мир потомство, пишет IFLScience.

Смотрители отмечают, что Салли 8 лет и, как считалось до этого момента, у него были мужские репродуктивные органы, а потому рождение детеныша гориллы стало весьма неожиданным событием для всех работников зоопарка. Почему же никто не знал о том, что Салли носит малыша и в действительности ли он был мужчиной?

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам представителей зоопарка, проблема заключается в том, что определить пол молодых горилл весьма сложно. Приблизительно до 8 лет самцы и самки не особенно отличаются размером, а также у них отсутствуют выступающие половые органы. Лишь с возрастом самцы и самки становятся сексуально диморфными — простыми словами, выглядят весьма по-разному.

Ученые отмечают, что лишь в возрасте около 12 лет или больше самцы приобретают характерный крупный размер, серебристую спину и большие выпуклости на голове, которые исследователи называют сагиттальными гребнями.

Салли живет в зоопарке Колумбуса с 2019 года, когда ее привезли сюда вместе с матерью и другими членами отряда. Горилле всего 8 лет, что делает ее достаточно взрослой для размножения, однако недостаточно взрослой, чтобы проявились явные признаки пола. Масла в огонь добавляет и то, что гориллы не проявляют внешних признаков беременности, как это происходит у людей. Дело в том, что детеныши горилл от природы намного меньше, чем детеныши детей, и без проблем помещаются в и без того больших животах горилл.

По словам исследователей из Международного фонда горилл Дайана Фосси, которые наблюдают и защищают животных в их природной среде обитания, их сотрудники всегда приятно удивлены, когда им доводиться увидеть новорожденного, так как этот процесс невозможно спрогнозировать, а потому появление на свет малыша всегда является приятным сюрпризом.

Сотрудники зоопарка также заявили, что они в восторге от появления еще одного представителя этого вида, находящегося под угрозой исчезновения. Отметим, что в 1956 году именно зоопарк Колумбуса стал первым зоопарком в мире, приветствовавшим рождение детеныша гориллы. Ученые отмечают, что это является важной частью работы, направленной на сохранение этих прекрасных животных.

Ранее Фокус писал о том, что обезьяны любят кружиться как дети: ученые выяснили, что наши общие предки делали то же самое.