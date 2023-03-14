Обезьяны любят кружиться, как дети: ученые выяснили, что наши общие предки делали то же самое (видео)

Эксперты считают, что гориллы, шимпанзе и орангутанги специально кружат себя для изменения психического состояния.

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Нет ничего более захватывающего для ребенка, чем прокатиться на быстро движущейся карусели. И они не единственные, кому нравится чувствовать головокружение. Как показывает новое исследования, человекообразные обезьяны стремятся получить те же ощущения. Ученые считают, что обезьяны кружат себя, чтобы достичь измененного психического состояния и чувства эйфории. Скорее всего так делали предки человека миллионы лет назад, пишет Daily Mail.

Ученые считают, что обезьяны кружат себя, чтобы достичь измененного психического состояния и чувства эйфории. Скорее всего так делали предки человека миллионы лет назад Фото: скриншот

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Гориллы и другие человекообразные обезьяны крутятся по кругу, чтобы получить "кайф" и ранние люди, жившие миллионы лет назад, могли делать то же самое, считают ученые. Эксперты из Бирмингемского и Уорикского университетов, Великобритания, выяснили, что приматы кружат себя, чтобы достичь измененного психического состояния.

Исследователи провели анализ 40 видеороликов, на которых гориллы, шимпанзе и орангутанги кружатся либо самостоятельно, либо с помощью подручных средств. Ученые задались вопросом, почему обезьяны ведут себя именно так. Как показал анализ в среднем приматы совершали 5,5 оборотов со средней скоростью 1,5 оборота в секунду и повторяли это действия три раза подряд. Ученые считают, что все указывает на то, что таким образом обезьяны пытаются получить "кайф", то есть изменить свое психическое состояние с помощью вызванного движениями головокружения.

"Такие действия можно сравнить с тем, как дети кружат на карусели и становиться весело. Такие вращательные движения у человека могут вызвать головокружение, но с другой стороны мы можем получить чувство эйфории от потери координации. Вот это и делают обезьяны", — говорит Адриано Ламейра из Уорикского университета.

По словам ученых, обезьяны кружились каждый раз до тех пор пока полностью не теряли равновесие и у них не начиналось сильное головокружение.

"Если человекообразные обезьяны кружиться, что получить чувство эйфории, то скорее всего предки человека делали то же самое. Это можно сравнить с применением наркотических средств для вызова изменения психического состояния. Нам кажется, что это был первый способ "словить кайф" который придумали древние предки человека", — говорит Ламейра.

Учитывая то, что большинство исследуемых обезьян находились в неволе, то скорее всего такими вращательными движениями они старались подавить чувство скуки, говорят ученые. Исследователи попробовали проделать те же вращательные действия, что и обезьяны, то есть вращаться с той же скоростью и так же долго. Но оказалось, что человеку сделать это очень сложно. По словам Ламейры, обезьяны могут вращаться из-за того, что эти движения являются формой социальной связи между приматами, но не исключено, что это просто развлечение.

"До появления первых психотропных веществ или до того, как люди вообще обнаружили, что некоторое растения и грибы могут вызвать изменение психического состояния, предки человека веротяно таким образом получали чувство эйфории", — заключает Ламейра.

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