Мавпи люблять кружляти, як діти: вчені з'ясували, що наші спільні предки робили те саме (відео)

Експерти вважають, що горили, шимпанзе й орангутанги спеціально кружляють для зміни психічного стану.

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Немає нічого захопливішого для дитини, ніж покататися на каруселі, що швидко рухається. І вони не єдині, кому подобається відчувати запаморочення. Як показує нове дослідження, людиноподібні мавпи прагнуть одержати ті самі відчуття. Вчені вважають, що мавпи кружляють, щоб досягти зміненого психічного стану та почуття ейфорії. Швидше за все, так робили предки людини мільйони років тому, пише Daily Mail.

Учені вважають, що мавпи кружляють, щоб досягти зміненого психічного стану та почуття ейфорії. Швидше за все, так робили предки людини мільйони років тому. Фото: скріншот

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Горили й інші людиноподібні мавпи крутяться по колу, щоб отримати "кайф", і ранні люди, які жили мільйони років тому, могли робити те саме, вважають учені. Експерти з Бірмінгемського та Ворікського університетів, що у Великобританії, з'ясували, що примати кружляють, щоб досягти зміненого психічного стану.

Дослідники провели аналіз 40 відеороликів, на яких горили, шимпанзе й орангутанги кружляють або самостійно, або за допомогою підручних засобів. Учені поцікавилися, чому мавпи поводяться саме так. Як показав аналіз, у середньому примати здійснювали 5,5 оборота із середньою швидкістю 1,5 оборота на секунду й повторювали це три рази поспіль. Учені вважають, що все вказує на те, що так мавпи намагаються отримати "кайф", тобто змінити свій психічний стан за допомогою викликаного рухами запаморочення.

"Такі дії можна порівняти з тим, як діти кружляють на каруселі, і їм стає весело. Такі обертальні рухи в людини можуть викликати запаморочення, але з іншого боку, ми можемо отримати відчуття ейфорії від втрати координації. Ось це й роблять мавпи", — каже Адріано Ламейра з Ворікського університету.

За словами вчених, мавпи кружляли щоразу, поки повністю не втрачали рівновагу й у них не починалося сильне запаморочення.

"Якщо людиноподібні мавпи крутяться, щоб отримати почуття ейфорії, то, швидше за все, предки людини робили те ж саме. Це можна порівняти із застосуванням наркотичних засобів для виклику зміни психічного стану. Нам здається, що це був перший спосіб "словити кайф", який придумали давні предки людини", — каже Ламейра.

Враховуючи те, що більшість досліджуваних мавп перебували в неволі, то, швидше за все, такими обертальними рухами вони намагалися придушити нудьгу, кажуть учені. Дослідники спробували виконати ті ж обертальні дії, що й мавпи, тобто обертатися з тією ж швидкістю й так само довго. Але виявилося, що людині зробити це дуже складно. За словами Ламейри, мавпи можуть обертатися через те, що ці рухи є формою соціального зв'язку між приматами, але не виключено, що це просто розвага.

"До появи перших психотропних речовин або до того, як люди взагалі виявили, що деякі рослини та гриби можуть викликати зміну психічного стану, предки людини, ймовірно, так отримували почуття ейфорії", — підсумовує Ламейра.

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