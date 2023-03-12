Вчені зробили важливе відкриття, яке може змінити розуміння еволюції людини

Люди більше не мають хвостів, але, можливо, у нас більше спільного з нашими родичами-приматами, ніж ми думали.

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Німецькі вчені провели вивчення розбитого каміння, яке використовують мавпи для розколювання горіхів. Виявилося, що примати ненавмисно розбивали каміння на шматки, які дуже схожі на створені стародавніми людьми інструменти, знайдені в ранніх поселеннях в Африці. Це відкриття може допомогти вченим зрозуміти, як давні люди розробили свої перші технології і можуть змінити розуміння еволюції людини, пише ScienceAlert.

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Вчені з Інституту еволюційної антропології Макса Планка (Німеччина) припускають, що нове відкриття підвищує ймовірність того, що перші кам'яні інструменти були створені стародавніми людьми абсолютно випадково. Тобто те, що роблять зараз мавпи в Таїланді, коли розбивають велике каміння на дрібніші з гострими краями, могли робити і давні люди, і таким чином вони випадково отримали ще один корисний інструмент.

За словами Томоса Проффіта з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, здатність спеціально створювати гострі кам'яні інструменти вважається вирішальним моментом в еволюції гомінідів.

Німецькі вчені провели вивчення розбитого каміння, яке використовують мавпи для розколювання горіхів. Виявилося, що примати ненавмисно розбивали камені на шматки, які дуже схожі на створені стародавніми людьми інструменти, знайдені в ранніх поселеннях в Африці. Фото: ScienceAlert

"Для того, щоб зрозуміти, коли і як це вперше сталося, є предметом довгих досліджень за допомогою вивчення стародавніх кам'яних артефактів. Наше дослідження показує, що виробництво кам'яних знарядь не є унікальним для людини та наших предків", — каже Проффіт.

За словами вчених, справжнім проривом в еволюційній історії людей, яка налічує мільйони років, було саме створення кам'яних знарядь. Їх знаходили на місцях проживання давніх гомінідів, включаючи предків сучасної людини, і всі вони були дуже простими. Це були невеликі камені, яким надавали гостру форму для того, щоб використовувати для оброблення туш убитих тварин, а також для різання м'яса та вирощування шкір. І тільки потім почали з'являтися складніші кам'яні інструменти.

Нині деякі сучасні примати використовують каміння для викопування рослин, для розколювання горіхів або роздроблення панцирів молюсків. І під час цього процесу камені розколюються на частини з появою дрібніших шматочків із гострими краями.

Нині деякі сучасні примати використовують каміння для викопування рослин, для шпильки горіхів або роздроблення панцирів молюсків. І під час цього процесу камені розколюються на частини з появою дрібніших шматочків із гострими краями Фото: ScienceAlert

Вчені провели аналіз кам'яних знарядь мавп та порівняли їх з артефактами, які були виявлені поруч із останками древніх людей та наших предків. Вони дійшли висновку, що мавпи ненавмисно створюють такі зручні подальшого використання кам'яні знаряддя, отже, предки людини також могли робити те саме. Тобто вони могли випадково створити нові технології. Тим паче, що деякі камені, створені мавпами, дуже схожі на найраніші інструменти стародавніх людей.

Також відомо, що мавпи не використовують кам'яні уламки, оскільки вважають їх марним сміттям. Тому вони шукають нове каміння для видобутку їжі.

За словами вчених, те, що роблять зараз мавпи, було попередником навмисного процесу створення кам'яних знарядь у стародавніх гомінідів. Тому вчені вважають, що ж ранні кам'яні знаряддя предки людини могли створити абсолютно випадково. Але, щоб підтвердити цю теорію, потрібні додаткові дослідження.

Як писав Фокус, дослідники відновлюють стародавні знаряддя праці бронзового століття. Археологи створили копії артефактів бронзової доби, знайдених на місці, яке отримало назву "Британські Помпеї".