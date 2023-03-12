Ученые сделали важное открытие, которое может изменить понимание эволюции человека

У людей больше нет хвостов, но, возможно, у нас больше общего с нашими родственниками-приматами, чем мы думали.

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Немецкие ученые провели изучение разбитых камней, которые используют обезьяны для колки орехов. Оказалось, что приматы непреднамеренно разбивали камни на куски, которые очень похожи на созданные древними людьми инструменты, найденные в самых ранних поселениях в Африке. Это открытие может помочь ученым понять, как древние люди разработали свои первые технологии и может изменить понимание эволюции человека, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Германия, предполагают, что новое открытие повышает вероятность того, что первые каменные инструменты были созданы древними людьми абсолютно случайно. То есть то, что делают сейчас обезьяны в Таиланде, когда разбивают крупные камни на более мелкие с острыми краями, могли делать и древние люди и таким образом они случайно получили еще один полезный инструмент.

По словам Томоса Проффита из Института эволюционной антропологии Макса Планка, способность специально создавать острые каменные инструменты считается решающим моментом в эволюции гоминидов.

Немецкие ученые провели изучение разбитых камней, которые используют обезьяны для колки орехов. Оказалось, что приматы непреднамеренно разбивали камни на куски, которые очень похожи на созданные древними людьми инструменты, найденные в самых ранних поселениях в Африке Фото: ScienceAlert

"Для того, чтобы понять, когда и как это впервые произошло является предметом долгих исследований с помощью изучения древних каменных артефактов. Наше исследование показывает, что производство каменных орудий не является уникальным для человека и наших предков", — говорит Проффит.

По словам ученых, настоящим прорывов в эволюционной истории людей, которая насчитывает миллионы лет, было как раз создание каменных орудий. Их находили на местах жительства древних гоминидов, включая предков современного человека, и все они были очень простыми. Это были небольшие камни, которым придавали острую форму для того, чтобы использовать для разделки туш убитых животных, а также для резки мяса и выделывания шкур. И только потом стали появляться более сложные каменные инструменты.

Сейчас некоторые современные приматы используют камни для выкапывания растений, для колки орехов или раздробления панцирей моллюсков. И во время этого процесса камни раскалываются на части с появлением более мелких кусочков с острыми краями.

Сейчас некоторые современные приматы используют камни для выкапывания растений, для колки орехов или раздробления панцирей моллюсков. И во время этого процесса камни раскалываются на части с появлением более мелких кусочков с острыми краями Фото: ScienceAlert

Ученые провели анализ каменных орудий обезьян и сравнили их с артефактами, которые были обнаружены рядом с останками древних людей и наших предков. Они пришли к выводу, что обезьяны непреднамеренно создают такие удобные для дальнейшего использования каменные орудия, а значит, что предки человека также могли делать то же самое. То есть они могли случайно создать новые для себя технологии. Тем более, что некоторые камни, созданные обезьянами очень похожи на самые ранние инструменты древних людей.

Также известно, что обезьяны не используют каменные осколки, так как считают их бесполезным мусором. Поэтому они ищут новые камни для добычи пищи.

По словам ученых, то что делают сейчас обезьяны было предшественником преднамеренного процесса создания каменных орудий у древних гоминидов. Поэтому ученые считают, что все-таки самые ранние каменные орудия предки человека могли создать абсолютно случайно. Но, чтобы подтвердить эту теорию требуются дополнительные исследования.

Как уже писал Фокус, исследователи восстанавливают древние орудия труда бронзового века. Археологи создали копии артефактов бронзового века, найденных на месте, которое получило название "Британские Помпеи".