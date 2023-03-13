Акула або плюшевий ведмедик: який тип поведінки допоможе подолати конфлікти в сім'ї

Якщо визначити свій стиль поведінки в конфліктних ситуаціях, то можна багато дізнатися про себе і про те, чому деякі конфлікти в сім'ї або з друзями є нерозв'язними.

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Навіть найкращі друзі та дуже закохані пари не застраховані від появи конфліктних ситуацій, що призводять до розбіжностей. Психологи розділили поведінки людини під час конфліктних ситуацій на п'ять окремих типів. Ви можете визначити, до якого типу ви відноситесь і це дасть можливість зрозуміти, чому деякі конфлікти приносять стільки негативу, пише Daily Mail.

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Деякі дослідження показують, що якщо чоловік і дружина сваряться раз на тиждень, то немає нічого страшного. Насправді це свідчить про міцні та довгострокові відносини. З цим твердженням можна не погодитися або навпаки його прийняти, але факт залишається фактом: всі люди по-різному реагують на конфліктні ситуації. Одним простіше піти в себе, а іншим навпаки важливо здобути перемогу в суперечці.

Конфлікти та їх вирішення

Незважаючи на всю радість, яку приносять близькі стосунки в сім'ї або стосунки з найкращими друзями, вони рано чи пізно призводять до конфліктів. Іноді такий конфлікт видається нерозв'язним і деякі люди здаються перед партнером, що може негативно позначитися на майбутніх відносинах. Психологи вважають, що найкращим способом вирішення конфліктних ситуацій можливе розуміння суті конфлікту та вміння домовитися для загального примирення. Але зробити це, часом, деяким людям дуже складно.

Незважаючи на всю радість, яку приносять близькі стосунки в сім'ї або стосунки з найкращими друзями, вони рано чи пізно призводять до конфліктів. Іноді такий конфлікт видається нерозв'язним і деякі люди здаються перед партнером, що може негативно позначитися на їхніх майбутніх стосунках. Фото: Daily Mail

Ще 50 років тому психологи Кеннет Томас та Ральф Кілманн вивчили різні підходи людей до конфлікту та розділили реакцію на конфліктні ситуації на п'ять типів, яким надали наступні назви: черепаха, акула, лисиця, сова та плюшевий ведмедик. Вчені припустили, що поведінка людини в конфліктних ситуаціях і реакція на конфлікт є відображенням того, як людина може збалансувати свої власні цілі з цілями інших.

5 типів поведінки людини під час конфліктної ситуації

Соціальний психолог Девід Джонсон вивчав ці типи поведінки людей і змоделював типові способи нашої реакції на конфлікт, посилаючись на те, як людина розставляє пріоритети у цій ситуації. Підсумковим варіантом дослідження стали ті самі 5 різних типів поведінки людини у конфліктних ситуаціях. Ознайомившись із ними, ви зможете дізнатися, якого типу ви відноситесь.

Акула . "Акули" люто захищають свої інтереси під час конфліктної ситуації та використовують агресивну стратегію для того, щоб перемогти. При цьому такі люди часто завдають значної шкоди відносинам із партнером. "Акули" захищають свої інтереси за будь-яку ціну і можуть вдатися навіть до залякування або морального придушення партнера.

. "Акули" люто захищають свої інтереси під час конфліктної ситуації та використовують агресивну стратегію для того, щоб перемогти. При цьому такі люди часто завдають значної шкоди відносинам із партнером. "Акули" захищають свої інтереси за будь-яку ціну і можуть вдатися навіть до залякування або морального придушення партнера. Черепаха . Черепахи відмовляються як від своїх цілей, так і від цілей іншої людини під час конфлікту. Вони ігнорують саму конфліктну ситуацію і намагаються швидше заховатись у свій "панцир". Тобто такі люди відходять у себе і конфлікт виявляється невирішеним на довгий час.

. Черепахи відмовляються як від своїх цілей, так і від цілей іншої людини під час конфлікту. Вони ігнорують саму конфліктну ситуацію і намагаються швидше заховатись у свій "панцир". Тобто такі люди відходять у себе і конфлікт виявляється невирішеним на довгий час. Плюшевий ведмедик . Люди, які належать до цього типу поведінки намагаються згладити конфлікт за будь-яку ціну, при цьому відмовляючись від своїх інтересів. Тобто вони жертвують собою задля збереження стосунків. Вони часто поступаються партнеру, тільки щоб нічого страшного не сталося у їхній родині.

. Люди, які належать до цього типу поведінки намагаються згладити конфлікт за будь-яку ціну, при цьому відмовляючись від своїх інтересів. Тобто вони жертвують собою задля збереження стосунків. Вони часто поступаються партнеру, тільки щоб нічого страшного не сталося у їхній родині. Лисиця . "Лиси" завжди намагаються знайти компромісний варіант вирішення конфлікту. Тому вони можуть піти на деякі поступки, щоб інша людина могла досягти своєї мети. Але зрештою це призводить до далеко не ідеальних результатів для обох сторін, хоча "лисиці" вважають, що, якщо ніхто не досягнув бажаного результату, головне, що знайдено компромісне рішення.

. "Лиси" завжди намагаються знайти компромісний варіант вирішення конфлікту. Тому вони можуть піти на деякі поступки, щоб інша людина могла досягти своєї мети. Але зрештою це призводить до далеко не ідеальних результатів для обох сторін, хоча "лисиці" вважають, що, якщо ніхто не досягнув бажаного результату, головне, що знайдено компромісне рішення. Сова. "Сови" дуже серйозно підходять до вирішення конфліктів, які вони сприймають як проблему, яку необхідно вирішити. Тому вони витрачають час на розуміння суті конфлікту, щоб знайти спосіб досягнення цілей обох партнерів. "Сови" не припиняють боротьбу за вирішення конфлікту, допоки ця ситуація не буде вичерпана. Тому такі люди шукають різні варіанти рішень, щоб у результаті всі залишилися задоволеними.

Деякі психологи стверджують, що те, як людина може збалансувати свої потреби з потребами інших, є відображенням її особистості та життєвого досвіду. Наприклад, люди, чий ранній досвід навчив їх тому, що їхні почуття не важливі, з більшою ймовірністю будуть поводитися під час конфліктних ситуацій таким чином, щоб мінімізувати чи взагалі відмовитися від своїх бажань Фото: Daily Mail

"Плюшевий ведмедик" не стане "акулою"

Деякі психологи стверджують, що те, як людина може збалансувати свої потреби з потребами інших, є відображенням її особистості та життєвого досвіду. Наприклад, люди, чий ранній досвід навчив їх тому, що їхні почуття не важливі, з більшою ймовірністю будуть поводитися під час конфліктних ситуацій таким чином, щоб мінімізувати чи взагалі відмовитися від своїх бажань.

Дослідники з Бостонського коледжу, США, вивчили типи поведінки під час конфліктів між подружжям, яке прожило у шлюбі в середньому 35 років. Виявилося, що типи поведінки можуть змінюватися протягом тривалого часу спільного життя, але занадто різких змін не відбувається.

Іншими словами, в успішних сімейних парах люди змінюють свій стиль поведінки, щоб поєднати його зі стилем свого партнера, але навряд чи людина перетворяться з "плюшевого ведмедика" на "акулу", кажуть психологи. Водночас дослідження показують, що тривалість відносин людей залежить від цього, як вони вирішують конфлікти. Тобто, наскільки успішно це відбувається для обох сторін. Найтриваліші стосунки — це ті, у яких конфлікт вирішується конструктивно, а результати рішення підходять двом людям однаково. Тому відносини між двома "акулами" можуть тривати довго, але вони навряд чи принесуть задоволення порівняно із відносинами між двома "совами", вважають вчені.

Фокус вже писав про те, що фізики підтвердили гіпотезу про егоїстичну поведінку.