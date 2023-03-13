Акула или плюшевый мишка: какой тип поведения поможет преодолеть конфликты в семье

Если определить свой стиль поведения в конфликтных ситуациях, то можно многое узнать о себе и том, почему некоторые конфликты в семье или с друзьями являются неразрешимыми.

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Даже самые лучшие друзья и очень сильно влюбленные пары не застрахованы от появления конфликтных ситуаций, которые приводят к разногласиям. Психологи разделили поведения человека во время конфликтных ситуаций на пять отдельных типов. Вы можете определить к какому типу вы относитесь и это даст возможность понять, почему некоторые конфликты приносят столько негатива, пишет Daily Mail.

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Некоторые исследования показывают, что если муж и жена ссорятся раз в неделю, то в этом нет ничего страшного. На самом деле это говорит о прочных и долгосрочных отношениях. С этим утверждением можно не согласиться или наоборот его принять, но факт остается фактом: все люди по-разному реагируют на конфликтные ситуации. Одним проще уйти в себя, а другим наоборот важно одержать победу в споре.

Конфликты и их решение

Несмотря на всю радость, которую приносят близкие отношения в семье или отношения с лучшими друзьями, они рано или поздно приводят к конфликтам. Иногда такой конфликт кажется неразрешимым и некоторые люди сдаются перед партнером, что может негативно сказаться на их будущих отношениях. Психологи считают, что лучшим способом разрешения конфликтных ситуаций может быть понимание сути конфликта и умение договориться для общего примирения. Но сделать это иногда некоторым людям очень сложно.

Несмотря на всю радость, которую приносят близкие отношения в семье или отношения с лучшими друзьями, они рано или поздно приводят к конфликтам. Иногда такой конфликт кажется неразрешимым и некоторые люди сдаются перед партнером, что может негативно сказаться на их будущих отношениях Фото: Daily Mail

Еще 50 лет назад психологи Кеннет Томас и Ральф Килманн изучили различные подходы людей к конфликту и разделили реакцию на конфликтные ситуации на пять типов, которым присвоили следующие названия: черепаха, акула, лиса, сова и плюшевый мишка. Ученые предположили, что поведение человека в конфликтных ситуациях и сама реакция на конфликт являются отражением того, как человек может сбалансировать свои собственные цели с целями других.

5 типов поведения человека во время конфликтной ситуации

Социальный психолог Дэвид Джонсон изучал эти типы поведения людей и смоделировал типичные способы нашей реакции на конфликт, ссылаясь на то, как человек расставляет приоритеты в данной ситуации. Итоговым вариантом исследования стали все те же 5 различных типов поведения человека в конфликтных ситуациях. Ознакомившись с ними, вы сможете узнать, к какому типу вы относитесь.

Акула . "Акулы" яростно защищают свои интересы во время конфликтной ситуации и используют агрессивную стратегию для того, чтобы победить. При этом такие люди часто приносят значительный ущерб отношениям с партнером. "Акулы" защищают свои интересы любой ценой и могут прибегнуть даже к запугиванию или моральному подавлению партнера.

. "Акулы" яростно защищают свои интересы во время конфликтной ситуации и используют агрессивную стратегию для того, чтобы победить. При этом такие люди часто приносят значительный ущерб отношениям с партнером. "Акулы" защищают свои интересы любой ценой и могут прибегнуть даже к запугиванию или моральному подавлению партнера. Черепаха . "Черепахи" отказываются как от своих целей, так и от целей другого человека во время конфликта. Они игнорируют саму конфликтную ситуацию и стараются скорее спрятаться в свой "панцирь". То есть такие люди уходят в себя и конфликт оказывается неразрешенным на долгое время.

. "Черепахи" отказываются как от своих целей, так и от целей другого человека во время конфликта. Они игнорируют саму конфликтную ситуацию и стараются скорее спрятаться в свой "панцирь". То есть такие люди уходят в себя и конфликт оказывается неразрешенным на долгое время. Плюшевый мишка . Люди, которые относятся к этому типу поведения стараются сгладить конфликт любой ценой при этом отказываясь от своих интересов. То есть они жертвуют собой ради сохранения отношений. Они часто уступают партнеру, только чтобы ничего страшного не произошло в их семье.

. Люди, которые относятся к этому типу поведения стараются сгладить конфликт любой ценой при этом отказываясь от своих интересов. То есть они жертвуют собой ради сохранения отношений. Они часто уступают партнеру, только чтобы ничего страшного не произошло в их семье. Лиса . "Лисы" всегда стараются найти компромиссный вариант решения конфликта. Поэтому они могут пойти на некоторые уступки, чтобы другой человек мог достичь своей цели. Но в конечном итоге это приводит к далеко не идеальным результатам для обеих сторон, хотя "лисы" считают, что, если никто не достиг желаемого результата, главное, что найдено компромиссное решение.

. "Лисы" всегда стараются найти компромиссный вариант решения конфликта. Поэтому они могут пойти на некоторые уступки, чтобы другой человек мог достичь своей цели. Но в конечном итоге это приводит к далеко не идеальным результатам для обеих сторон, хотя "лисы" считают, что, если никто не достиг желаемого результата, главное, что найдено компромиссное решение. Сова. "Совы" очень серьезно подходят к решению конфликтов, которые они воспринимают как проблему, которую нужно решить. Поэтому они тратят время на понимание сути конфликта, чтобы найти способ достижения целей для обоих партнеров. "Совы" не прекращают борьбу за разрешение конфликта, пока эта ситуация не будет исчерпана. Поэтому такие люди ищут разные варианты решений, чтобы в итоге все остались довольны.

Некоторые психологи утверждают, что то, как человек может сбалансировать свои потребности с потребностями других, является отражением его личности и жизненного опыта. Например, люди, чей ранний опыт научил их тому, что их чувства не важны, с большей вероятностью будут вести себя во время конфликтных ситуаций таким образом, чтобы минимизировать или вообще отказаться от своих желаний Фото: Daily Mail

"Плюшевый мишка" не станет "акулой"

Некоторые психологи утверждают, что то, как человек может сбалансировать свои потребности с потребностями других, является отражением его личности и жизненного опыта. Например, люди, чей ранний опыт научил их тому, что их чувства не важны, с большей вероятностью будут вести себя во время конфликтных ситуаций таким образом, чтобы минимизировать или вообще отказаться от своих желаний.

Исследователи из Бостонского колледжа, США, изучили типы поведения во время конфликтов между супругами, которые прожили в браке в среднем 35 лет. Оказалось, что типы поведения могут меняться на протяжении долгого времени совместной жизни, но слишком резких изменений не происходит.

Другими словами, в успешных семейных парах люди меняют свой стиль поведения, чтобы совместить его со стилем своего партнера, но вряд ли человек превратятся из "плюшевого мишки" в "акулу", говорят психологи. В то же время исследования показывают, что продолжительность отношений между людьми зависит от того, как они решают конфликты. То есть насколько успешно это происходит для обеих сторон. Самые продолжительные отношения — это те, в которых конфликт решается конструктивно, а результаты решения подходят двум людям одинаково. Поэтому отношения между двумя "акулами" могут длиться долго, но они вряд ли принесут удовлетворение по сравнению с отношениями между двумя "совами", считают ученые.

Фокус уже писал о том, что физики наконец-то подтвердили гипотезу об эгоистичном поведении.