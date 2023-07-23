Очень древний рецепт. Ученые нашли остатки самого старого карри в Юго-Восточной Азии (фото)

Исследователи также отмечают, что это самое старое карри, когда-либо найденное за пределами Индии.

Современный мир сложно представить без специй — развитие глобальной торговли позволило импортировать и экспортировать всевозможные ингредиенты по всему миру, в результате блюда ароматной индийской, китайской, вьетнамской, малайзийской и многих других кухонь мира можно встретить в любом уголке нашей планеты, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Австралийского национального университета сосредоточились на изучении функции набора каменных шлифованных инструментов, известных как "песани". Известно, что жители древнего королевства Фунан использовали его для измельчения специй. Кроме того, ученые стремились пролить свет на древнюю историю торговли специями, которая, вероятно, уходит корнями на около 2000 лет назад.

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Ученые сделали свое интригующее открытие в археологическом комплексе Ок Эо на юге Вьетнама — там им удалось обнаружить 8 уникальных специй из разных источников, которые, как полагают ученые, использовались для приготовления карри. Фактически это карри является старейшим известным карри в Юго-Восточной Азии, а также самым старым карри, найденным за пределами Индии. Исследователи также обнаружили, что некоторые из этих специй были перевезены по морю на расстояние в несколько тысяч километров.

В ходе исследования ученые использовали метод, известный как анализ зерен крахмала: проанализировали микроскопические остатки, извлеченные из ряда инструментов, используемые древними поселениями для измельчения. Авторы исследования отмечают, что большая часть этих инструментов была обнаружена ими в период с 2017 по 2019 годы.

Отметим, что зерна крахмала представляют собой крошечные структуры в клетках растений, которые способны сохраняться в течение длительного времени. Ученые используют их для получения ценной информации об использовании растений в далеком прошлом.

Эта точильная плита из песчаника на ножке была раскопана в 2018 году Фото: Science advances

В общей сложности ученые изучили четыре десятка различных инструментов, анализ показал, что 12 из них использовались для приготовления смеси специй, включающую:

куркуму;

имбирь;

имбирь китайский;

галангал;

гвоздику;

мускатный орех;

корицу.

Такой состав свидетельствует о том, что жители этого поселения использовали инструменты для обработки пищевых продуктов, в том числе корневищ, семян и стеблей пряных растений. Далее ученые изучили образцы древесного угля и дерева, а также использовали метод термолюминесцентного датирования — в результате они смогли установить, что комплекс Ок Эо был заселен в период между 1 и 8 веками нашей эры.

Исследователям уже известно, что мировая торговля специями связывала культуры и экономики Азии, Африки и Европы. Однако до этого момента ученые обладали скудной информацией о древнем карри, а большинство из тех образцов, что удалось найти ученым, были обнаружены в Индии. При этом большая часть информации о ранней торговле пряностями была получена из древних документов Индии, Китая и Рима.

Авторы исследования считают, что их результаты фактически являются первым веским доказательством, что специи были ценным товаром, которым обменивались в глобальной торговой сети почти 2 000 лет назад.

Ученые отмечают, что обнаруженные ими специи попросту не могли быть доступны в этом регионе простыми словами, в какой-то момент кто-то должен был доставить их сюда через Индийский или Тихий океан. Кроме того, исследователи считают, что эта находка также является доказательством того, что история карри выходит далеко за пределы Индии.

Любопытно, что рецепт карри, сегодня используемый во Вьетнаме, на самом деле не особенно отличается от того, который использовали в древнем Ок Оэ.

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