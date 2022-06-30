Как делали вино в Древнем Риме: ученые раскрыли рецепт с помощью 1500-летних амфор
Новый метод анализа древних кувшинов для вина раскрыл особенности приготовления напитка в римский период истории.
Ученые провели анализ трех древнеримских амфор, которые были обнаружены на морском дне у побережья итальянской коммуны Сан-Феличе-Чирчео. Исследование показало, что древние римляне использовали местный виноград и водонепроницаемые кувшины с импортной смолой для производства красного и белого вина, сообщает Forbes.
Группа ученых, под руководством химика Луизы Шассуан, провели исследование трех древних амфор, которые были найдены на морском дне у побережья Италии. Этот регион входит в состав административной области Лацио, главным городом которой является Рим.
Ученые провели изучение остатков древних растений в амфорах, чтобы узнать, как древние римляне создавали вино. В рамках исследования, ученые обнаружили пыльцу виноградной лозы, остатки тканей растений и другие химические маркеры, которые позволили сделать вывод, что найденные амфоры использовались для производства вина.
Анализ поверхности амфор даже позволил узнать, какой предположительно тип виноградной лозы использовали римляне для создания напитка. Результаты исследования показали, что во время производства вина в этих амфорах древние римляне использовали местный виноград, а химический анализ показал, что жители древней Италии производили и красное, и белое вино.
Также ученые выяснили, что для создания водонепроницаемых амфор, древние римляне использовали импортируемую из других регионов смолу. Об этом виде торговли в этом регионе до этого ученые не знали. Ученые считают, что их метод анализа древних амфор намного дешевле, чем все остальные методы и его можно использовать для дальнейших подобных исследований.
Историки считают, что самыми популярными напитками у древних римлян были вода и вино. Что касается последнего, то технологию производства вина римляне позаимствовали у древних греков. Вино перевозили, как в амфорах, так и в деревянных бочках. И как свидетельствуют источники, в эпоху Древнего Рима, также как и сейчас, особенно ценилось старое, выдержанное вино.
Как уже писал Фокус, ученые обнаружили емкость, которую использовали древние римляне, когда рядом с ними не было обычного туалета.
Напоминаем, также, что новое исследование показало, какую функцию имели куклы в древнеримском обществе.
Что касается древнего производства вина, то как уже писал Фокус, археологи обнаружили в Китае огромную винодельню, возрастом 400 лет.
Также напоминаем, что археологи в Израиле обнаружили крупнейший в мире винный завод византийского периода.