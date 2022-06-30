Как делали вино в Древнем Риме: ученые раскрыли рецепт с помощью 1500-летних амфор

Новый метод анализа древних кувшинов для вина раскрыл особенности приготовления напитка в римский период истории.

Ученые провели анализ трех древнеримских амфор, которые были обнаружены на морском дне у побережья итальянской коммуны Сан-Феличе-Чирчео. Исследование показало, что древние римляне использовали местный виноград и водонепроницаемые кувшины с импортной смолой для производства красного и белого вина, сообщает Forbes.

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Группа ученых, под руководством химика Луизы Шассуан, провели исследование трех древних амфор, которые были найдены на морском дне у побережья Италии. Этот регион входит в состав административной области Лацио, главным городом которой является Рим.

[ + – ] Ученые провели анализ трех древнеримских амфор, которые были обнаружены на морском дне у побережья итальянской коммуны Сан-Феличе-Чирчео Фото: wikipedia

Ученые провели изучение остатков древних растений в амфорах, чтобы узнать, как древние римляне создавали вино. В рамках исследования, ученые обнаружили пыльцу виноградной лозы, остатки тканей растений и другие химические маркеры, которые позволили сделать вывод, что найденные амфоры использовались для производства вина.

[ + – ] Ученые провели изучение остатков древних растений в амфорах, чтобы узнать, как древние римляне создавали вино Фото: Forbes

Анализ поверхности амфор даже позволил узнать, какой предположительно тип виноградной лозы использовали римляне для создания напитка. Результаты исследования показали, что во время производства вина в этих амфорах древние римляне использовали местный виноград, а химический анализ показал, что жители древней Италии производили и красное, и белое вино.

Также ученые выяснили, что для создания водонепроницаемых амфор, древние римляне использовали импортируемую из других регионов смолу. Об этом виде торговли в этом регионе до этого ученые не знали. Ученые считают, что их метод анализа древних амфор намного дешевле, чем все остальные методы и его можно использовать для дальнейших подобных исследований.

Историки считают, что самыми популярными напитками у древних римлян были вода и вино. Что касается последнего, то технологию производства вина римляне позаимствовали у древних греков. Вино перевозили, как в амфорах, так и в деревянных бочках. И как свидетельствуют источники, в эпоху Древнего Рима, также как и сейчас, особенно ценилось старое, выдержанное вино.

[ + – ] Вино перевозили, как в амфорах, так и в деревянных бочках. И как свидетельствуют источники, в эпоху Древнего Рима, также как и сейчас, особенно ценилось старое, выдержанное вино Фото: wikipedia

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили емкость, которую использовали древние римляне, когда рядом с ними не было обычного туалета.

Напоминаем, также, что новое исследование показало, какую функцию имели куклы в древнеримском обществе.

Что касается древнего производства вина, то как уже писал Фокус, археологи обнаружили в Китае огромную винодельню, возрастом 400 лет.

Также напоминаем, что археологи в Израиле обнаружили крупнейший в мире винный завод византийского периода.