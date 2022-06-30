Як робили вино у Стародавньому Римі: вчені розкрили рецепт за допомогою 1500-річних амфор

Новий метод аналізу древніх глечиків для вина розкрив особливості приготування напою в римський період історії.

Вчені провели аналіз трьох давньоримських амфор, виявлених на морському дні біля узбережжя італійської комуни Сан-Феліче-Чірчео. Дослідження показало, що стародавні римляни використовували місцевий виноград та водонепроникні глеки з імпортною смолою для виробництва червоного та білого вина, повідомляє Forbes.

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Група вчених під керівництвом хіміка Луїзи Шассуан провели дослідження трьох стародавніх амфор, знайдених на морському дні біля узбережжя Італії. Цей регіон входить до складу адміністративної області Лаціо, головним містом якої є Рим.

[ + – ] Вчені провели аналіз трьох давньоримських амфор, виявлених на морському дні біля узбережжя італійської комуни Сан-Феліче-Чірче Фото: wikipedia

Вчені провели вивчення залишків давніх рослин в амфорах, щоб дізнатися, як давні римляни робили вино. В межах дослідження вчені виявили пилок виноградної лози, залишки тканин рослин та інші хімічні маркери, які дозволили зробити висновок, що знайдені амфори використовувалися для виробництва вина.

[ + – ] Вчені провели вивчення залишків давніх рослин в амфорах, щоб дізнатися, як давні римляни створювали вино Фото: Forbes

Аналіз поверхні амфор навіть дозволив дізнатися, який тип виноградної лози використовували римляни для створення напою. Результати дослідження показали, що під час виробництва вина в цих амфорах древні римляни використовували місцевий виноград, а хімічний аналіз показав, що жителі древньої Італії виготовляли червоне і біле вино.

Також вчені з'ясували, що для створення водонепроникних амфор древні римляни використовували смолу, імпортовану з інших регіонів. Про цей вид торгівлі у цьому регіоні до цього вчені не знали. Вчені вважають, що їхній метод аналізу древніх амфор набагато дешевший, ніж решта методів, і його можна використовувати для подальших таких досліджень.

Історики вважають, що найпопулярнішими напоями древніх римлян були вода і вино. Щодо останнього, то технологію виробництва вина римляни запозичили у стародавніх греків. Вино перевозили як у амфорах, так і в дерев'яних бочках. І як свідчать джерела, в епоху Стародавнього Риму, як і зараз, особливо цінувалося старе, витримане вино.

[ + – ] Вино перевозили як у амфорах, так і в дерев'яних бочках. І як свідчать джерела, в епоху Стародавнього Риму, як і зараз, особливо цінувалося старе, витримане вино Фото: wikipedia

Як вже писав Фокус, вчені виявили місткість, яку використовували древні римляни, коли поряд з ними не було звичайного туалету.

Нагадуємо також, що нове дослідження показало, яку функцію мали ляльки в давньоримському суспільстві.

Що стосується стародавнього виробництва вина, то як уже писав Фокус, археологи виявили в Китаї величезну виноробню, віком 400 років.

Також нагадуємо, що археологи в Ізраїлі виявили найбільший у світі винний завод візантійського періоду.