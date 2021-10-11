В Ізраїлі виявили найбільший у світі винний завод візантійського періоду (фото)

За словами археологів, це вино високо цінувалося та доставлялося до багатьох країн Середземномор'я.

У ході недавніх розкопок у місті Явне в центральній частині Ізраїлю археологи виявили виноробню, вік якої становить 1500 років, пише The Washington Post.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ми дуже здивувалися, коли виявили тут таке складне виробництво, яке використовувалася для виробництва вина в промислових масштабах. Причому весь процес проводився вручну", — розповіли археологи.

[ + – ] При розкопках були виявлені 5 величезних винних пресів візантійського періоду.

За словами експертів, ділянка в Явне є найбільшим відомим комплексом із виробництва вина візантійського періоду. Археологи виявили 5 винних пресів для віджиму винограду та розкрили склади, де зберігався та готувався до продажу алкоголь. Винні преси займали площу близько 7 000 м і майже 3 м в глибину.

Між кожним пресом перебували 4 склади з великими печами, ємності для зберігання, відомі як глечики Гази, і тисячі фрагментів кераміки. Археологи також знайшли масляні лампи та дитячі іграшки, що нагадують маленькі фігурки.

Виноробня була відома тим, що виробляла "Вино з Гази й Ашкелона", назване на честь двох портових міст на південь від Явне. За словами Джона Селігмана, одного з керівників розкопок, це вино вважалося дуже престижним.

"Його доставляли до багатьох країн Середземномор'я. Таких як Єгипет, Туреччину, Грецію та, можливо, навіть південну Італію", — зазначив Джон Селігман.

У стародавні часи вино зазвичай використовувалося замість води, яка часто була забруднена. Навіть діти пили цей напій.

[ + – ] Вид із повітря на винний завод, виявлений у Явне.

Розкопки Управління старовини Ізраїлю в Явне, у якому задіяні сотні робітників і десятки постійних співробітників і експертів, почалися 2 роки тому.

"Наші археологи виконують неймовірну роботу, розкриваючи невідомі глави історії країни, наполегливо працюючи в спеку та холод", — підсумував керівник Управління старовини Ізраїлю Елі Ескозідо.