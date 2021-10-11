В Израиле обнаружили крупнейший в мире винный завод византийского периода (фото)

По словам археологов, это вино высоко ценилось и доставлялось во многие страны Средиземноморья.

В ходе недавних раскопок в городе Явне в центральной части Израиля археологи обнаружили винодельню, возраст которой составляет 1500 лет, пишет The Washington Post.

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"Мы очень удивились, когда обнаружили здесь такое сложное производство, которое использовалась для производства вина в промышленных масштабах. Причем весь процесс проводился вручную", — рассказали археологи.

[ + – ] При раскопках были обнаружены 5 огромных винных прессов византийского периода.

По словам экспертов, участок в Явне является крупнейшим известным комплексом по производству вина византийского периода. Археологи обнаружили 5 винных пресса для отжима винограда и вскрыли склады, где хранился и готовился к продаже алкоголь. Винные прессы занимали площадь около 7 000 м² и почти 3 м в глубину.

Между каждым прессом находились 4 склада с большими печами, емкости для хранения, известные как кувшины Газы, и тысячи фрагментов керамики. Археологи также нашли масляные лампы и детские игрушки, напоминающие маленькие фигурки.

Винодельня была известна тем, что производила "Вино из Газы и Ашкелона", названное в честь двух портовых городов к югу от Явне. По словам Джона Селигмана, одного из руководителей раскопок, это вино считалось очень престижным.

"Его доставляли во многие страны Средиземноморья. Такие, как Египет, Турцию, Грецию и, возможно, даже южную Италию", — отметил Джон Селигман.

В древние времена вино обычно использовалось вместо воды, которая часто была загрязнена. Даже дети пили этот напиток.

[ + – ] Вид с воздуха на винный завод, обнаруженный в Явне.

Раскопки Управления древностей Израиля в Явне, в котором задействованы сотни рабочих и десятки постоянных сотрудников и экспертов, начались 2 года назад.

"Наши археологи выполняют невероятную работу, раскрывая неизвестные главы истории страны, упорно работая в жару и холод", — заключил руководитель Управления древностей Израиля Эли Эскозидо.