Учені знайшли предмет, який використовували у Стародавньому Римі, коли поряд не було туалету

Дослідники змогли визначити, що керамічні горщики, які мали використовуватися для зберігання продуктів, давні римляни використовували як переносні туалети.

За словами археологів, які займаються розкопками давньоримського поселення на Сицилії, керамічні горщики часто знаходять під час досліджень. Але раніше вважалося, що їх використовували лише для зберігання продуктів. Проте деякі з цих горщиків знаходили біля громадських туалетів, але не було доказів того, що горщики використовувалися для випорожнення. Новий аналіз керамічного горщика з місця розкопок у Герачі на Сицилії показав, що він все ж таки був переносним туалетом, повідомляє Phys.

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Археологи з Кембриджського університету проаналізували твердий матеріал, який утворився на внутрішній поверхні керамічного горщика 5 століття нашої ери з давньоримської вілли на Сицилії. Учені там знайшли яйця кишкового паразита волосоголовця і підтвердили давні здогади, що цей горщик все-таки містив людські фекалії.

"Було дивно виявити яйця хробаків-паразитів, які живуть у кишечнику людини, через півтори тисячі років, як вони потрапили в горщик", — говорить Тянь Ван із Кембриджського університету.

[ + – ] Висота керамічного горщика, знайденого на Сицилії 31,8 см, а діаметр – 34 см Фото: phys.org

Волосоголовці — це черв'яки-паразити довжиною приблизно 5 см. Вони живуть у кишечнику людини. Яйця цих хробаків виходять разом із фекаліями назовні. Мінерали із сечі та фекалій змішалися з яйцями і застигли на внутрішній частині горщика більш ніж тисячу років тому внаслідок багаторазового використання судини.

Учені визнають, що їм вперше вдалося виявити яйця хробака-паразита в керамічному горщику і зробити висновок, що ці ємності використовували як переносні туалети.

[ + – ] Яйце волосоголовця під мікроскопом, яке виявили у давньоримському горщику Фото: phys.org

Висота керамічного горщика, знайденого на Сицилії 31,8 см, а діаметр — 34 см. На ньому теоретично можна було сидіти, але вчені вважають, що він використовувався разом із дерев'яним стільцем, який ставився зверху.

Новий метод мікроскопії може допомогти вченим надалі проводити ідентифікацію і відрізняти керамічні горщики, призначені для зберігання продуктів від тих, які використовували як туалет.

[ + – ] Черв'як-паразит волосоголовець. Може жити у тілі людини до 6 років Фото: wikipedia

"Але це спрацює, якщо хоча б один зі стародавніх римлян, які користувалися горщиком як туалетом, був заражений кишковими паразитами", — каже Пірс Мітчелл із Кембриджського університету.

За словами вченого, цей горщик знайшли біля місця для купання в римській віллі. Швидше за все ті, хто ходив у туалет, користувалися цими горщиками, адже поруч не було вбудованого туалету.

"Тепер ми можемо вивчити й ті керамічні судини, які стоять у музеях. Можливо, вони також використовувалися як переносний туалет", — говорить Мітчелл.

Фокус уже писав про цікаву історію туалету, якому 2 700 років. Під час дослідження вчені з'ясували, яка недуга мучила еліту стародавнього Єрусалима.