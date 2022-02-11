Ученые нашли предмет, который использовали в Древнем Риме, когда рядом не было туалета

Исследователи смогли определить, что керамические горшки, которые должны были использоваться для хранения продуктов, древние римляне использовали как переносные туалеты.

По словам археологов, которые занимаются раскопками древнеримского поселения на Сицилии, керамические горшки часто находят во время исследований. Но раньше считалось, что их использовали только для хранения продуктов. И тем не менее некоторые из этих горшков находили возле общественных туалетов, но не было доказательств того, что горшки использовались для отправление естественной нужды. Новый анализ керамического горшка с места раскопок в Герачи на Сицилии показал, что он все же был переносным туалетом, сообщает Phys.

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Археологи из Кембриджского университета проанализировали твердый материал, который образовался на внутренней поверхности керамического горшка 5 века нашей эры из древнеримской виллы на Сицилии. Ученые там нашли яйца кишечного паразита власоглава и подтвердили давние догадки, что этот горшок все-таки содержал человеческие фекалии.

"Было удивительно обнаружить яйца червей-паразитов, который живут в кишечнике человека, через полторы тысячи лет, как они попали в горшок", — говорит Тяньи Ван из Кембриджского университета.

[ + – ] Высота керамического горшка, найденного на Сицилии 31,8 см, а диаметр – 34 см Фото: phys.org

Власоглавы — это черви-паразиты длиной примерно 5 см. Они живут в кишечнике человека. Яйца этих червей выходят вместе с фекалиями наружу. Минералы из мочи и фекалий смешались с яйцами и застыли на внутренней части горшка более чем тысячу лет назад в результате многократного использования сосуда.

Ученые признают, что им впервые удалось обнаружить яйца червя-паразита в керамическом горшке и таким образом прийти к выводу, что эти емкости использовали как переносные туалеты.

[ + – ] Яйцо власоглава под микроскопом, которое обнаружили в древнеримском горшке Фото: phys.org

Высота керамического горшка, найденного на Сицилии 31,8 см, а диаметр – 34 см. На нем теоретически можно было сидеть, но ученые считают, что он использовался вместе с деревянным стулом, который ставился сверху.

Новый метод микроскопии может помочь ученым в дальнейшем проводить идентификацию и отличать керамические горшки предназначенные для хранения продуктов от тех, которые использовали как туалет.

[ + – ] Червь-паразит власоглав. Может жить в теле человека до 6 лет Фото: wikipedia

"Но это сработает, если хотя бы один из древних римлян, которые пользовались горшком как туалетом, был заражен кишечными паразитами", — говорит Пирс Митчелл из Кембриджского университета.

По словам ученого этот горшок нашли возле места для купания в римской вилле. Скорее всего те, кто ходил в туалет пользовались эти горшком, ведь рядом не было встроенного туалета.

"Теперь мы можем изучить и те керамические сосуды, которые стоят в музеях. Возможно они также использовались как переносной туалет", — говорит Митчелл.

Фокус уже писал об интересной истории туалета, которому 2700 лет. Вов время исследования ученые выяснили какой недуг мучил элиту древнего Иерусалима.