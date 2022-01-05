Увлекательная история 2700-летнего туалета: ученые выяснили, какой недуг мучил элиту Иерусалима

Древний туалет был настоящим предметом роскоши и располагался рядом с шикарным особняком.

В старинном поместье на юге Иерусалима ученые обнаружили туалет возрастом 2700 лет. В нем были обнаружены следы древней эпидемии, которая охватила даже местные элиты. Об этом сообщает Science Alert.

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Исследователи выяснили, что даже богатые жители древнего Иерусалима, которые имели возможность уединяться в собственных туалетах, часто страдали от кишечных паразитов.

"Наличие туалетов в домах или рядом с ними было символом богатства, который могли себе позволить только самые зажиточные", – говорит археолог Дафна Ланггут из Тель-Авивского университета в Иерусалиме.

Известно, что в Месопотамии были найдены самые древние туалеты, возраст которых составлял 6 тыс. лет. Но как показывают археологические раскопки, на протяжении долгих лет туалеты продолжали оставаться предметами роскоши, а не первой необходимости.

Найденная уборная в Иерусалиме была построена из известняка и располагалась в саду рядом с большим особняком. Вероятно, все эти постройки принадлежали хозяину с высоким положением в обществе.

Археологи считают, что каменный унитаз когда-то был окружен стенами и возможно, защищен крышей. Но присутствие в уборной пыльцы цветов может говорить о том, что либо в помещении не было крыши, либо цветы использовались в качестве освежителя воздуха.

Фото: Yoli Schwartz/Israel Antiquities Authority

Дальше больше. Анализ отложений под сиденьем унитаза обнаружил яйца четырех различных типов кишечных паразитов. Больше всего было яиц круглых червей (Ascaris lumbricoides) и власоглавов (Trichuris trichiura). Оба паразита могут передаваться людям, попадая в кишечник с фрагментами человеческого стула с яйцами червей.

Без медикаментозного вмешательства такие инфекции невероятно сложно вылечить, особенно без соблюдения личной гигиены и в отсутствии средств для мытья рук.

Исследователи предполагают, что эпидемия началась из-за того, что человеческие фекалии утилизировались антисанитарными способами, возможно, они заражали воду и землю.

Кишечные паразиты существуют и по сей день и современная медицина может легко справиться с болезнью. Но подобные инфекции могли быстро превращаться в эпидемии в прошлом, как это произошло в древнем Иерусалиме.

"Подобные исследования помогают задокументировать историю инфекционных заболеваний и дают возможность по-новому взглянуть на древние времена", – подытожила Дафна Ланггут.