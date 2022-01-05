Цікава історія 2700-річного туалету: вчені з'ясували, яка недуга мучила еліту Єрусалима

Стародавній туалет був справжнім предметом розкоші та розташовувався поруч із розкішним маєтком.

У старовинному маєтку на півдні Єрусалиму вчені виявили туалет віком 2700 років. У ньому було виявлено сліди стародавньої епідемії, яка охопила навіть місцеві еліти. Про це повідомляє Science Alert.

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Дослідники з'ясували, що навіть багаті жителі стародавнього Єрусалиму, які мали змогу усамітнюватись у власних туалетах, часто страждали від кишкових паразитів.

"Наявність туалетів у будинках або поряд із ними була символом багатства, який могли собі дозволити лише найзаможніші", – каже археологиня Дафна Ланггут із Тель-Авівського університету в Єрусалимі.

Відомо, що в Месопотамії було знайдено найдавніші туалети, вік яких становив 6 тис. років. Але як показують археологічні розкопки, протягом довгих років туалети залишалися предметами розкоші, а не першої необхідності.

Знайдена вбиральня в Єрусалимі була побудована з вапняку та розташовувалась у саду поруч із великим маєтком. Імовірно, всі ці споруди належали господареві з високим становищем у суспільстві.

Археологи вважають, що кам'яний унітаз колись був оточений стінами і, можливо, захищений дахом. Але присутність у вбиральні пилку квітів може говорити про те, що або в приміщенні не було даху, або квіти використовувалися як освіжувач повітря.

Фото: каменный туалет

Далі більше. Аналіз відкладень під сидінням унітазу виявив яйця чотирьох різних типів кишкових паразитів. Найбільше було яєць круглих хробаків (Ascaris lumbricoides) та волосоголовців (Trichuris trichiura). Обидва паразити можуть передаватися людям, потрапляючи в кишечник із фрагментами людського випорожнення з яйцями черв'яків.

Без медикаментозного втручання такі інфекції неймовірно складно вилікувати, особливо без дотримання особистої гігієни та без засобів для миття рук.

Дослідники припускають, що епідемія почалася через те, що людські фекалії утилізувалися антисанітарними способами, можливо, вони заражали воду та землю.

Кишкові паразити існують і до сьогодні, і сучасна медицина може легко впоратися з хворобою. Але подібні інфекції могли швидко перетворюватися на епідемії в минулому, як це сталося в стародавньому Єрусалимі.

"Подібні дослідження допомагають задокументувати історію інфекційних захворювань і дають можливість по-новому подивитись на давні часи", — підсумувала Дафна Ланггут.