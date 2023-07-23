Мегаполис взлетит в воздух: чем обернется извержение самого страшного супервулкана (фото)

Ученые недооценили количество расплавленной породы под Йеллоустоуном. Находка выглядит весьма пугающей, а извержение супервулкана приведет к старту "самой масштабной эвакуации в мире".

Извержение вулканов могут быть очень разрушительными, но пробуждение одного из 20 супервулканов, разбросанных по Земле, может привести к невероятно трагическим последствиям. Исследователи в общих чертах обрисовали возможные разрушения, которые может вызвать извержение самого страшного супервулкана в мире, пишет Daily Star.

В документальном фильме Naked Science "Супервулкан" исследователи рассказали, какими будут последствия пробуждения Йеллоустонского супервулкана, расположенного в одноименном национальном парке в Вайоминге (США). В ходе съемок фильма ученые сделали весьма удручающее открытие: если самый страшный супервулкан в мире пробудится, он подкинет в воздух территорию размером с город, например, Даллас или Хьюстон. Причем участок земли поднимется в воздух на 3 метра.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что магма, обнаруженная под кальдерой супервулкана, в данный момент имеет консистенцию кашицы — простыми словами, ученые недооценили количество расплавленной породы под Йеллоустоуном, на самом деле ее намного больше, чем ранее предполагалось.

Отметим, что в последний раз Йеллоустоун извергался более 70 000 лет назад и сегодня нет никаких признаков, что он может взорваться в ближайшем обозримом будущем. Тем не менее новая находка выглядит весьма пугающей и позволяет создать более четкую картину огромного магматического очага, который бурлит под национальным парком.

Если бы Йеллоустоун извергся, это также вызвало бы "мать всех эвакуаций" Фото: Handout

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как будут развиваться события, если Йеллоустоун все же пробудиться. Исследователи пришли к выводу, что первым признаком извержения самого страшного супервулкана в мире, вероятно, станет подъем земли. Например, непосредственно перед извержением вулкана Сент-Хелен гора вздымалась на невероятные 1,5 метра в день. Авторы исследования полагают, что нечто подобное, вероятно, произойдет и перед извержением Йеллоустонского вулкана.

Авторы исследования полагают, что пробуждение супервулкана поднимет всю кальдеру размером с Даллас (около 1000 километров квадратных) на высоту около 3 метров, а возможно и более. Ученые полагают, что эти первые предвестники апокалипсиса появятся за неделю или даже месяцы до невероятного суперизвержения. Предполагается, что подобные события неизбежно приведут к старту "самой масштабной эвакуации в мире".

Исследователи также предполагают, что 96-километровая зона вокруг Йеллоустоуна, вероятно, станет опасной для человека и всего живого зоной.

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