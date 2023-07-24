В научном мире разгорелся скандал: действительно ли ранние люди с маленьким мозгом были разумными

Исследователи разделились на два лагеря. Одни считают — это меняет все в эволюции человека, другие — не могут понять, для чего тогда понадобилось все остальное серое вещество.

В прошлом месяце мир науки всполошила удивительная находка — ученые заявили, что обнаружили захоронения, вырезанные символы и даже инструменты, сделанные древними людьми с маленьким мозгом (Homo naledi). Эти находки были обнаружены в системе пещер "Восходящая звезда" в Южной Африке и, по сути, позволяют предположить, что ранние люди с маленьким мозгом начали возводить могилы и создавать произведения искусства, почти на четверть миллиона лет до того, как это сделали современные люди. Несмотря на то, что их мозг был всего немногим больше, чем у шимпанзе, пишет The Guardian.

Отметим, что тогда публикация была предварительной, а исследованию ученых еще предстояло пройти рецензирование. Тем не менее часть научного сообщества приветствовала находку как интеллектуальную революцию и сдвиг парадигмы, бросившие вызов прежним утверждениям об эволюции человека. Фактически исследователи утверждали, что религия и искусство появились в истории человека задолго до того, как у нас развился большой мозг. По совам руководителя данного исследования, антрополога Ли Бергера, таким образом они с коллегами фактически нашли доказательства того, что существо до людей размышляло о загробной жизни, а это полностью меняет то, как мы должны думать об эволюции своего вида.

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Подобное открытие безусловно не могло остаться незамеченным в научном мире, а потому породило множество споров и дискуссий. Ученые рассуждали о том, что если существа со столь маленьким мозгом могли создавать огонь, искусство, инструменты и могилы, то какова тогда была функция дополнительного серого вещества, появившегося в результате эволюции?

На прошлой неделе стало появляться все больше экспертных обзоров на исследование, которые уверяли, что выводы являются "неосмотрительными и неполными", некоторые даже утверждали, что они "неадекватны, неполны и в большинстве своем основаны на предположениях, но не доказательствах". В результате вокруг исследования разгорелся настоящий скандал.

По словам палеоантрополога из Университета Ла Троб в Мельбурне (Австралия) Энди Херрис, он вовсе не оспаривает, что виды, не относящиеся к Homo sapiens, избавлялись от своих мертвецов, однако он ожидает также увидеть надежные научные доказательства, подтверждающие подобные высказывания. Позже эту точку зрения поддержала и исследовательница из Университета штата Аризона Пейдж дисон, которая утверждает, что данная идея попросту "необоснованна", а потому столкнулась с отторжением научного мира.

Место обнаружения камеры с костями Фото: National Geographic reconstruction

Отметим, что место упокоения Homo naledi было найдено спелеологами-любителями в "камере", усеянной костями, в пещерах Восходящей звезды недалеко от Йоханнесбурга в 2013 году. Тогда Бергер, работавший в местном университете, организовал экспедицию, в которую вошли шесть женщин-палеонтологов, достаточно стройных, чтобы пройти в щель шириной всего 18 сантиметров. Во время экспедиции ученые обнаружили останки нескольких небольших человекообразных особей, чей возраст составляет около 300 000 лет. Известно, что Homo naledi были около 1,5 метра в высоту, ходили прямо, однако также были приспособлены и к лазанью, а их мозг едва ли превышал в размерах апельсин.

Ученые изучили камеру, однако так и не смогли понять, каким образом они оказались так глубоко в пещерной системе. Не было обнаружено следов хищников, которые могли бы перенести останки, а потому ученые подумали, что они были помещены в камеру преднамеренно. Авторы исследования утверждают, что кости не были просто занесены в пещеру, а аккуратно размещались в выскобленных углублениях и были засыпаны землей. При этом камень в руках ребенка считается доказательством существования инструментов, а царапины на стенах якобы являются попытками изобразительного искусства.

Впрочем, ни одно из утверждений, выдвинутых авторами исследования, не впечатлило рецензентов. Все один сходятся в одном — последствия поспешной публикации такой важной находки, вероятно, приведу к весьма опасным последствиям, а потому не стоит торопиться.

Отметим, что исследования камеры с останками все еще продолжаются, а потому Бергер надеется получить больше доказательств, которые смогли бы переубедить научное сообщество.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, всего один палец на руке изменил ход эволюции всего человечества.