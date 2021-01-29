Всего один палец на руке изменил ход эволюции всего человечества, – ученые

Исследователи выяснили, когда именно человеческая рука претерпела серьезные изменения.

Ученые предполагают, что подвижные и ловкие пальцы у человека появились 2 млн лет назад, изменив ход истории всего человечества. Об этом сообщает Gizmodo.

У многих приматом большие пальцы рук противопоставлены остальным, но ни один из них не похож на человеческий. Большой палец человека, расположенный напротив других пальцев, позволяет точно взаимодействовать с предметами. Антропологи считают, что это было важнейшим атрибутом для создания инструментов.

Ученые хотят узнать, когда появилась эта дополнительная ловкость рук, и совпало ли это с появлением каменных орудий и культурных инноваций.

Ведущий автор исследования из Тюбингенского университета Катерина Харвати говорит, что большинство подобных исследований, основаны на прямом сравнении руки современного человека и первых гомининов. В новом же исследовании такой методологический подход ставится под сомнение, и оценивает каждую руку по ее достоинству. Например, может оказать, что более ранняя версия руки гоминина могла быть лучше с точки зрения функционирования большого пальца.

Вид Homo sapiens появился около 300 тыс. лет назад, а это значит, что он немного припозднился на "вечеринку". Другие люди, такие как Homo habilis, Homo erectus, Homo naledi и Homo neanderthalensis, появились гораздо раньше, причем самые первые люди ходили по Земле примерно 2,8 млн лет назад, а возможно, даже раньше.

Ключевым в новом исследовании является анатомическая концепция, известная как "противопоставление большого пальца".

"Это взаимодействие большого пальца с остальными", – объясняет Харвати.

Эффективность этого взаимодействия, по ее словам, намного выше у людей, чем у других приматов, таких как шимпанзе, и является "центральным компонентом ловкости рук, подобной человеческой".

[ + – ] Изображение, показывающее разницу между мышцами большого пальца человека и шимпанзе. Фото: Katerina Harvati, Alexandros Karakostis, Daniel Haeufle

В новом исследовании ученые попытались найти подобную повышенную эффективность противопоставления большого пальца в ранних окаменелостях гомининов. Если учитывать то, что ранние каменные орудия появились около 3 млн лет назад, эксперты предположили, что другой род гомининов мог обладать необходимой ловкостью. Ученые считали, что этим видом мог быть австралопитек.

Исследователи изучили окаменелости рук современных людей, шимпанзе и большого количества гомининов эпохи плейстоцена, в том числе Homo neanderthalensis, Homo naledi, три вида австралопитеков. Также были изучены два образца из Южной Африки, которые могут принадлежать к раннему, но не идентифицированному виду Homo или Paranthropus robustus.

При анализе основное внимание уделялось двум факторам: анатомии кости и предполагаемым мягким тканям.

"Поскольку сами мышцы не сохранились в окаменелостях, мы сделали выводы об их наличии и расположении в скелете руки, основываясь на отличительных областях, где мышцы крепились к поверхности костей. Исследование было сосредоточено на мышце opponens pollicis (мышца кисти), чье расположение и функции идентичны у человекообразных обезьян, обеспечивая надлежащую сравнительную основу", – добавляет Харвати.

Собранные данные позволили ученым создать виртуальные модели рук гомининов и рассчитать ловкость рук, доступную каждому виду.

"Наша методика объединяет передовое виртуальное моделирование мышц с трехмерным анализом формы и размера костей", – говорит еще один автор исследования из Тюбингенского университета Александрос Каракостис.

Результаты показали, что все люди из плейстоценовой эпохи, проанализированные в исследовании, имели повышенную ловкость большого пальца.

Такая особенность была замечена у Homo naledi, человека с маленьким мозгом, не связанного с каменными орудиями, а также в костях возрастом 2 млн лет, найденных в пещере в Южной Африке. Авторы утверждают, что этот период в истории действительно совпадает с увеличением уровня использования инструментов в Африке и началом культурных инноваций.

"Наше исследование показывает, что эта человеческая способность начала развиваться на заре происхождения Homo и, возможно, была решающим фактором последующих важных биокультурных изменений, произошедших после", – пишут авторы.

"К ним относится систематическое использование каменных орудий, создание более сложных видов этих орудий, постепенное увеличение эксплуатации животных ресурсов, и в итоге, появление Homo erectus – гоминина с большим мозгом и большим телом, чей географический ареал включал в себя как Африку, так и Евразию", – подытожили ученые.