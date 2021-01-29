Усього один палець на руці змінив хід еволюції всього людства, — учені

Дослідники з'ясували, коли саме людська рука зазнала серйозних змін.

Учені припускають, що рухливі і спритні пальці в людини з'явилися 2 млн роки тому, змінивши хід історії всього людства. Про це повідомляє Gizmodo.

У багатьох приматів великі пальці рук протиставлені іншим, але жоден з них не схожий на людський. Великий палець людини, розташований навпроти інших пальців, дозволяє точно взаємодіяти з предметами. Антропологи вважають, що це було найважливішим атрибутом для створення інструментів.

Учені хочуть дізнатися, коли з'явилася ця додаткова спритність рук, і чи збіглося це з появою кам'яних знарядь і культурних інновацій.

Провідний автор дослідження з Тюбінгенського університету Катерина Харваті каже, що більшість подібних досліджень, засновані на прямому порівнянні руки сучасної людини і перших гомінін. У новому ж дослідженні такий методологічний підхід ставиться під сумнів, і оцінює кожну руку за її достоїнством. Наприклад, можна вважати, що більш рання версія руки гомінін могла бути кращою з точки зору функціонування великого пальця.

Вид Homo sapiens з'явився близько 300 тис. років тому, а це значить, що він трохи спізнився на "вечірку". Інші люди, такі як Homo habilis, Homo erectus, Homo naledi і Homo neanderthalensis, з'явилися набагато раніше, причому найперші люди ходили по Землі приблизно 2,8 млн роки тому, а можливо, навіть раніше.

Ключовою в новому дослідженні є анатомічна концепція, відома як "протиставлення великого пальця".

"Ця взаємодія великого пальця з іншими", — пояснює Харваті.

Ефективність цієї взаємодії, за її словами, набагато вища в людей, ніж в інших приматів, таких як шимпанзе, і є "центральним компонентом спритності рук, подібних людським".

[ + – ] Зображення, що показує різницю між м'язами великого пальця людини і шимпанзе. Фото: пальцы

У новому дослідженні вчені спробували знайти подібну підвищену ефективність протиставлення великого пальця в ранніх скам'янілостях гомінін. Якщо враховувати те, що ранні кам'яні знаряддя з'явилися близько 3 млн років тому, експерти припустили, що інший рід гомінін міг володіти необхідною спритністю. Учені вважали, що цим видом міг бути австралопітек.

Дослідники вивчили скам'янілості рук сучасних людей, шимпанзе і великої кількості гомінін епохи плейстоцену, у тому числі Homo neanderthalensis, Homo naledi, три види австралопітеків. Також були вивчені два зразки з Південної Африки, які можуть належати до раннього, але не ідентифікованого виду Homo або Paranthropus robustus.

При аналізі основна увага приділялася двом факторам: анатомії кістки і передбачуваним м'яким тканинам.

"Оскільки самі м'язи не збереглися в скам'янілостях, ми зробили висновки про їх наявність і розташування в скелеті руки, грунтуючись на характерних областях, де м'язи кріпилися до поверхні кісток. Дослідження було зосереджено на м'язі opponens pollicis (м'яз кисті), чиє розташування і функції ідентичні в людиноподібних мавп, забезпечуючи належну порівняльну основу", — додає Харваті.

Зібрані дані дозволили вченим створити віртуальні моделі рук гомінін і розрахувати спритність рук, доступну кожному виду.

"Наша методика об'єднує передове віртуальне моделювання м'язів з тривимірним аналізом форми і розміру кісток", — говорить ще один автор дослідження з Тюбінгенського університету Александрос Каракостіс.

Результати показали, що всі люди з плейстоценової епохи, проаналізовані в дослідженні, мали підвищену спритність великого пальця.

Така особливість була помічена в Homo naledi, людини з маленьким мозком, не пов'язаної з кам'яними знаряддями, а також у кістках віком 2 млн роки, знайдених у печері в Південній Африці. Автори стверджують, що цей період в історії дійсно збігається зі збільшенням рівня використання інструментів в Африці і початком культурних інновацій.

"Наше дослідження показує, що ця людська здатність почала розвиватися на зорі походження Homo і, можливо, була вирішальним фактором наступних важливих біокультурних змін, що відбулися після", — пишуть автори.

"До них відноситься систематичне використання кам'яних знарядь, створення більш складних видів цих знарядь, поступове збільшення експлуатації тваринних ресурсів, і в підсумку, поява Homo erectus — гомінін з великим мозком і великим тілом, чий географічний ареал включав у себе як Африку, так і Євразію", — підсумували вчені.