Понад 100 шкіл: у Великій Британії відбувся наймасштабніший урок із миття рук

На честь Всесвітнього дня миття рук дітям показали, як важливо дотримуватися гігієни.

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Світовий рекорд із наймасштабнішого уроку гігієни рук спробували побити понад 100 британських шкіл на честь Всесвітнього дня миття рук, повідомляє BBC. Урок транслювали у шкільних актових залах із Університету Де Монтфорта (DMU) в Лестері.

Під час заняття викладачі розповіли дітям, як правильно мити руки, пояснивши техніку процесу. Урок передбачав читання історії про гігієну рук, а також ляльок, які розмовляли. Демонстрація миття супроводжувалася піснею.

"Ця спроба завоювати титул рекорду Гіннесса — блискучий спосіб привернути увагу до такої важливої проблеми. Залучаючи так багато шкіл і дітей по всій країні, ми гарантуємо, що молоді люди зрозуміють, як щось таке просте, як миття рук, може глибоко вплинути на здоров'я і добробут", — заявила професорка мікробіології в DMU Кеті Лерд.

Лерд та її колега, професорка DMU Сара Юні, спільно розробили навчальний інструмент під назвою "Подорож мікробів", щоб просвітити молодь про важливість миття рук.

Подію прокоментувала і Сіара Саттон, заступник директора початкової католицької школи Святого Вінсента в Олтрінчемі, Великий Манчестер. Вона повідомила, що в уроці брали участь 630 їхніх учнів:

"Я думаю, вони блискуче впоралися, тому що потрібно було дотримуватися безлічі правил, про наявність яких я спочатку не підозрювала, тому нам довелося бути дуже суворими. Ми хочемо, щоб у дітей були дійсно хороші звички. Дуже важливо, щоб вони могли піклуватися одне про одного і свої сім'ї, а миття рук — це простий спосіб зробити це".

Рекорд за кількістю людей, які миють руки одночасно, був встановлений 14 жовтня 2011 року, коли 37 809 учасників узяли участь у заході, організованому Lifebuoy Team і федеральним урядом Нігерії. Знову ж таки, метою було спонукати дітей мити руки з милом і водою, щоб допомогти запобігти діареї.

На сьогодні рекорд наймасштабнішого уроку гігієни рук належить Салему в Індії, де 2018 року 4 024 людини брали в ньому участь. Представники Книги рекордів Гіннеса незабаром вивчать рекорд і ухвалять рішення, чи побив він попереднє досягнення.

Раніше Фокус писав, як часто треба мити руки з милом насправді.