Более 100 школ: в Великобритании прошел самый масштабный урок по мытью рук

В честь Всемирного дня мытья рук детям показали, как важно соблюдать гигиену рук.

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Мировой рекорд по самому масштабному уроку гигиены рук попытались побить свыше 100 британских школ в честь Всемирного дня мытья рук, сообщает BBC. Урок транслировался в школьных актовых залах из Университета Де Монтфорта (DMU) в Лестере.

Во время занятия преподаватели рассказали детям, как правильно мыть руки, объяснив технику процесса. Урок включал в себя чтение истории о гигиене рук, а также говорящих кукол. Демонстрация мытья рук сопровождалась песней.

"Эта попытка завоевать титул рекорда Гиннесса — блестящий способ привлечь внимание к такой важной проблеме. Привлекая так много школ и детей по всей стране, мы гарантируем, что молодые люди поймут, как что-то такое простое, как мытье рук, может оказать глубокое влияние на здоровье и благополучие", – заявила профессор микробиологии в DMU Кэти Лэрд.

Лэрд и ее коллега, профессор DMU Сара Юни, совместно разработали обучающий инструмент под названием "Путешествие микробов", чтобы просветить молодежь о важности мытья рук.

Событие прокомментировала и Сиара Саттон, заместитель директора начальной католической школы Святого Винсента в Олтринчеме, Большой Манчестер. Она сообщила, что в уроке участвовали 630 их учеников:

"Я думаю, они блестяще справились, потому что нужно было придерживаться множества правил, о существовании которых я изначально не подозревала, поэтому нам пришлось быть очень строгими. Мы хотим, чтобы у детей были действительно хорошие привычки. Очень важно, чтобы они могли заботиться друг о друге и своих семьях, а мытье рук — это простой способ сделать это".

Рекорд по количеству людей, моющих руки одновременно, был установлен 14 октября 2011 года, когда 37 809 участников приняли участие в мероприятии, организованном Lifebuoy Team и федеральным правительством Нигерии. Опять же, целью было побудить детей мыть руки с мылом и водой, чтобы помочь предотвратить диарею.

На сегодняшний день рекорд самого масштабного урока гигиены рук принадлежит Салему в Индии, где в 2018 году 4024 человека участвовали в нем. Представители Книги рекордов Гиннеса в скором времени изучат рекорд и примут решение, побил ли он предыдущее достижение.

Ранее Фокус писал, как часто надо мыть руки с мылом на самом деле.