В Марс врежется его спутник Фобос: ученые рассказали, когда ждать катастрофы

Исследователи говорят, что столкновение планеты с собственным спутником является неизбежным.

Марсоход NASA Perseverance недавно запечатлел, как спутник Фобос ненадолго затмил Солнце в небе на Марсе. Зрелище вышло достаточно захватывающим и зловещим, так как Фобос неумолимо сближается с Красной планетой, пишет IFLScience.

Фобос – это один из двух спутников Марса, которому суждено врезаться в планету, в это же время Деймос будет постепенно отдаляться от планеты, пока вовсе не покинет ее орбиту.

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"Фобос приближается к Марсу со скоростью 1,8 метра каждые 100 лет. Такая скорость говорит о том, что спутник либо врежется в Марс через 50 млн лета, или же распадется на кольцо", — говорят в NASA.

"Ученые знают, что Фобос обречен. Луна приближается к поверхности Марса, им суждено столкнуться через десятки миллионов лет", — говорится в заявлении NASA, посвященному недавнему затмению.

Наша Луна постепенно отдаляется от Земли со скоростью примерно в 3,78 сантиметра в год, а это означает, что в какой-то момент человечество больше не увидит полного солнечного затмения. С Земли Луна будет казаться слишком маленькой, чтобы полностью закрыть собой Солнце.

"Со временем количество и частота полных солнечных затмений начнет сокращаться. Примерно через 600 млн лет на Земле в последний раз будет видно полное солнечное затмение", — говорит исследователь из Центра космических полетов имени Годдарда Ричард Вондрак.

Наша Луна на данный момент полностью затмевает Солнце, что является счастливой случайностью. Оба объекта в небе примерно одинакового размера, потому как Солнце в 400 раз дальше от Земли, чем Луна, а также в 400 раз больше в диаметре. Также отмечается, что 4 млн лет назад Луна, до того как вышла на свою сегодняшнюю орбиту, казалась в небе примерно в три раза больше.

Тем не менее Луна не успеет далеко улететь от Земли, к тому времени наше Солнце превратиться в красного гиганта и поглотит нашу планету с ее спутником.

Напомним, ученые полагают, что спутники Марса Фобос и Деймос могли иметь общего предка. В своем новом исследовании эксперты изучили необычное расположение марсианских лун и некоторые особенности их орбит.