Спутники Марса Фобос и Деймос могли иметь общего предка, - ученые

В своем новом исследовании эксперты изучили необычное расположение марсианских лун и некоторые особенности их орбит.

У Марса есть два спутника — Фобос и Деймос, названия которых означают мифологическое олицетворение страха и ужаса. Эти объекты сильно отличаются от нашей собственной Луны, которая намного больше и имеет сферическую форму, пишет IFLS.

Долгое время считалось, что луны Красной планеты были захвачены астероидами. Однако ученые продолжают находить несостыковки в этой идее, а новое исследование имеет очень интригующее утверждение — два спутника раньше были одним обьектом.

Как сообщается в Nature Astronomy, для своего исследования ученые использовали геофизические данные и модели об орбитальном движении Луны. И как оказалось, миллиарды лет назад Фобос и Деймос находились в одном и том же месте вокруг Марса. Очевидное предположение состоит в том, что когда-то они были одним большим объектом.

Диаметр Фобоса составляет 22 км, а Деймоса еще меньше — всего 12 км. Эксперты предполагают, что между 1 и 2,7 млрд. лет назад существовала единственная луна, вращающаяся вокруг Красной планеты.

"Фобос и Деймос являются остатками этой потерянной луны. Точное время зависит от физических свойств обоих спутников, то есть от того, насколько они пористые", — говорит ведущий автор исследования Амирхосейн Багери из Института геофизики в Цюрихе.

Ключом к этой работе стали данные, собранные сейсмометром InSight NASA. Приборы измеряют марсотрясения и все те вибрации, которые испытывает Красная планета. А также информирует ученых о внутренних свойствах планеты и влиянии приливных сил от спутников на Марс и наоборот. Эти силы приводят к рассеиванию энергии, сила которой зависит от формы, размера, состава и расстояния.

Полная картина марсианской лунной системы все еще отсутствует, но ученые уже давно предполагают, что Фобоса ждет гибель. Они ожидают, что в течение 40 млн. лет спутника больше не будет.

Фобос медленно, но верно приближается к Марсу, что и может привести к возможному столкновению с планетой. Или же спутник может разорваться на части и предоставить Марсу свою собственную кольцевую систему. Еще одна гипотеза рассматривает это формирование кольца как часть цикла, в котором Фобос периодически разрывается на части, при этом одна часть материала падает на Марс, а другая снова сливается в спутник.

Однако это всего лишь предположения. Для более подробной информации необходимы дополнительные данные о составе Фобоса. Японское космическое агентство JAXA планирует с этой целью миссию по исследованию марсианских лун, которая, как ожидается, полетит на Красную планету примерно в 2025 году и соберет образцы с Фобоса.