Супутники Марса Фобос і Деймос могли мати загального предка, — вчені

У своєму новому дослідженні експерти вивчили незвичайне розташування марсіанських місяців та деякі особливості їх орбіт.

У Марса є два супутники — Фобос і Деймос, назви яких означають міфологічне уособлення страху і жаху. Ці об'єкти сильно відрізняються від нашого власного Місяця, який набагато більший і має сферичну форму, пише IFLS.

Довгий час вважалося, що місяці Червоної планети були захоплені астероїдами. Однак вчені продовжують знаходити нестикування у цій ідеї, а нове дослідження має дуже інтригуюче твердження — два супутника раніше були одним об'єктом.

Як повідомляється в Nature Astronomy, для свого дослідження вчені використовували геофізичні дані та моделі про орбітальний рух Місяця. І як виявилося, мільярди років тому Фобос і Деймос знаходилися в одному і тому ж місці навколо Марса. Очевидне припущення полягає у тому, що колись вони були одним великим об'єктом.

Діаметр Фобоса становить 22 км, а Деймоса ще менше — всього 12 км. Експерти припускають, що між 1 та 2,7 млрд років тому існував єдиний місяць, що обертається навколо Червоної планети.

"Фобос і Деймос є залишками цього втраченого місяця. Точний час залежить від фізичних властивостей обох супутників, тобто від того, наскільки вони пористі", — говорить провідний автор дослідження Амірхосейн Багері з Інституту геофізики в Цюриху.

Ключем до цієї роботи стали дані, зібрані сейсмометром InSight NASA. Прилади вимірюють марсотрясіння та всі ті вібрації, які відчуває Червона планета. А також інформує вчених про внутрішні властивості планети і вплив приливних сил від супутників на Марс і навпаки. Ці сили призводять до розсіювання енергії, сила якої залежить від форми, розміру, складу та відстані.

Повна картина марсіанської місячної системи все ще відсутня, але вчені вже давно припускають, що Фобоса чекає загибель. Вони очікують, що протягом 40 млн років супутника більше не буде.

Фобос повільно, але впевнено наближається до Марса, що може призвести до можливого зіткнення з планетою. Або ж супутник може розірватися на частини і надати Марсу свою власну кільцеву систему. Ще одна гіпотеза розглядає це формування кільця як частину циклу, в якому Фобос періодично розривається на частини, при цьому одна частина матеріалу падає на Марс, а інша знову зливається в супутник.

Однак це всього лише припущення. Для докладнішої інформації необхідні додаткові дані про склад Фобоса. Японське космічне агентство JAXA планує з цією метою місію з дослідження марсіанських місяців, яка, як очікується, полетить на Червону планету приблизно у 2025 році і збере зразки з Фобоса.