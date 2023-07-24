Ползает на четвереньках с опущенной головой: как на самом деле выглядела бы женщина с телом Барби

Исследование показывает, что быть реальной женщиной с кукольной фигурой — едва ли так захватывающе и красиво, как может показаться на первый взгляд.

Премьера фильма Греты Гервиг о Барби наделала шуму — поклонники по всему миру наряжались в розовый и отправлялись в кинотеатры, чтобы посмотреть долгожданный фильм. Главную роль взяла на себя австралийская актриса Марго Робби с распущенными светлыми волосами и "гиперреалистичной кожей", пишет Daily Mail.

Ученые также не смогли пройти мимо этого фильма, а потому задались вопросом: как на самом деле выглядела бы реальная женщина, если бы у нее было тело Барби? Для ответа на этот вопрос исследователи создали фотореалистичную визуализацию того, как кукла выглядела бы в реальной жизнь — что же, результат кажется весьма шокирующим.

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Авторы исследования отмечают, что шея женщины была бы столь длинной, что она попросту не смогла бы поднять голову, а потому ей пришлось бы перемещаться с опущенной головой. Более того, с такими крохотными лодыжками Барби в реальной жизни, вероятно, пришлось бы передвигаться на четвереньках. В целом, можно сделать вывод, что настоящей женщине с кукольной фигурой, увы, жилось бы не слишком приятно.

Отметим, что данная модель была создана экспертами Rehabs.com. Авторы исследования полагают, что она позволит лучше понять реальность того, что в действительности Барби чрезвычайно далека от обычной женщины. Исследователи также отмечают, что их фотореалистичный рендеринг, по сути, показывает, насколько причудливо выглядела бы Барби в натуральную величину, будь она реальным человеком. Кроме того, авторы акцентируют внимание на невозможных физических пропорциях куклы, которую многие считают эталоном красоты и совершенством.

Эксперты создали фотореалистичную визуализацию того, как Барби выглядела бы в реальной женщине, и это довольно шокирует Фото: Rehabs.com

Исследователи отмечают, что размер головы Барби, вероятно, составил бы около 56 сантиметров, а шеи всего 23 сантиметра. Отметим, что шея средней женщины составляет в среднем от 30 до 33 сантиметров. В результате таких пропорций Барби попросту бы не смогла держать голову прямо. Авторы исследования отмечают, что с шеей в два раза длиннее и на 15 сантиметров меньше, чем у среднестатистической женщине, Барби попросту пришлось бы ходить с опущенной головой.

При этом талия Барби составляла бы около 40 сантиметров, что сравнимо с талией ребенка — в действительности это также вызвало бы проблемы у реальной женщины. Фактически это означает, что места в брюшной полости хватило бы лишь на половину печени и несколько сантиметров кишечника.

Эксперты создали фотореалистичную визуализацию того, как Барби выглядела бы в реальной женщине, и это довольно шокирует Фото: Rehabs.com

При этом Барби известна во всем мире своими длинными ногами, которые вдвое длиннее ее рук и всего 40 сантиметров в обхвате. Для сравнения ноги средней женщины лишь на 20% длиннее ее рук. Исследователи полагают, что в сочетании с крошечными ступнями и лодыжками все это существенно затрудняло бы передвижение женщины — фактически ученые полагают, что в реальной жизни Барби пришлось бы передвигаться на четвереньках.

Кроме того, авторы исследования полагают, что в реальности Барби едва ли смогла бы поднимать любого рода тяжести, так как обхват ее запястья едва ли достигал бы 9 сантиметров, а потому они были бы совершенно неприспособленны к физическим нагрузкам.

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