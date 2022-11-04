Как Голлум с кольцом. Могут ли люди к 3000 году стать когтистыми горбунами из-за смартфонов (фото)

Ученые рассказали, насколько реален такой сценарий будущего для человечества.

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Эволюция человека неизбежна и ученые то и дело гадают, как изменится жизнь людей и наш внешний вид со временем. Новое исследование говорит о том, что наши дальнейшие перспективы — весьма удручающие, пишет Futurism.

На днях Daily Mail опубликовала статью "Как люди могут выглядеть в 3000 году", которая впоследствии стала вирусной. Зрелище то еще. Исследование предполагает, что через 80 лет смартфоны и другие гаджеты изменят нас настолько, что мы вполне будем походить на Голлума из "Властелина колец". Горбуны с когтистыми руками, вторым веком, толстым черепом и крохотным мозгом — вот какое будущее для человечества изображает исследование.

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Создатели "Минди", как прозвали модель человека будущего, уверяют, что прежде, чем приступить к 3D-моделированию, они проконсультировались с экспертами и исследователями.

Выходит, что наши гаджеты, за которыми мы проводим существенную часть суток, увы, отразятся на нашем развитии и внешнем виде очень удручающе. В качестве доказательств создатели "Минди" приводят комментарии экспертов в области развития позвоночника человека и других ученых.

[ + – ] Предполагается, что так будет выглядеть человек к 2300 году Фото: TollFreeForwarding

Однако все ли так на самом деле? Ученые провели свое расследование, чтобы понять насколько реальным является такое "перспективное" будущее для человека. Оказалось, что само исследование было опубликовано еще в прошлом году на сайте TollFreeForwarding.com, который продает виртуальные телефонные номера. Так себе надежный источник, не так ли?

Но это еще не все, исследователи изучили экспертов, чье авторитетное мнение упоминается в статье, и пришли к выводу, что эксперт в области развития позвоночника человека, на самом деле является "экспертом по благополучию и развитию" на сайте, продающем массажный лосьон.

Проанализировав все доводы, представленные в публикации, исследователи пришли к выводу, что данный материал, предполагающий, что через 80 лет мы с вами станем когтистыми горбунами с маленьким мозгом, не соответствует действительности и имеет мало общего с правдой. Вероятно, статья была написана в качестве seo-спама, чтобы собрать побольше трафика.

Ранее Фокус писал о том, что человек будущего будет суператлетом с мозгом-компьютером.