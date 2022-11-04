Як Ґолум із кільцем. Чи можуть люди до 3000 року стати пазуристими горбанями через смартфони (фото)

Учені розповіли, наскільки реальним є такий сценарій майбутнього для людства.

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Еволюція людини неминуча, і вчені раз у раз роздумують, як зміниться життя людей і наш зовнішній вигляд із часом. Нове дослідження свідчить про те, що наші подальші перспективи — дуже гнітючі, пише Futurism.

Днями Daily Mail опублікувала статтю "Який вигляд можуть мати люди у 3000 році", яка згодом стала вірусною. Видовище ще те. Дослідження передбачає, що через 80 років смартфони й інші гаджети змінять нас настільки, що ми цілком будемо схожим на Ґолума з "Володаря кілець". Горбані з пазуристими руками, другою повікою, товстим черепом і крихітним мозком — ось яке майбутнє для людства зображує дослідження.

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Творці "Мінді", як прозвали модель людини майбутнього, запевняють, що, перш ніж розпочати 3D-моделювання, вони проконсультувалися з експертами й дослідниками.

Виходить, що наші гаджети, за якими ми проводимо істотну частину доби, на жаль, відіб'ються на нашому розвитку та зовнішньому вигляді дуже гнітюче. Як докази творці "Мінді" наводять коментарі експертів у галузі розвитку хребта людини й інших вчених.

[ + – ] Передбачається, що такий вигляд матиме людина до 2300 року Фото: человек будущего

Однак чи все так насправді? Вчені провели своє розслідування, щоб зрозуміти, наскільки реальним є таке "перспективне" майбутнє для людини. Виявилося, що таке саме дослідження було опубліковане ще торік на сайті TollFreeForwarding.com, що продає віртуальні телефонні номери. Таке собі надійне джерело, чи не так?

Але це ще не все: дослідники вивчили експертів, чия авторитетна думка згадується в статті, і дійшли висновку, що експерт у галузі розвитку хребта людини насправді є "експертом із благополуччя та розвитку" на сайті, що продає масажний лосьйон.

Проаналізувавши всі докази, представлені в публікації, дослідники дійшли висновку, що цей матеріал, який передбачає, що через 80 років ми з вами станемо пазуристими горбанями з маленьким мозком, не відповідає дійсності і має мало спільного з правдою. Ймовірно, стаття була написана як seo-спам, щоб зібрати більше трафіку.

Раніше Фокус писав про те, що людина майбутнього буде суператлетом із мозком-комп'ютером.