Римская роскошь: испанские археологи откопали "идеально сохранившиеся" древнеримские бани (фото)

В Мериде обнаружили значительную археологическую находку. Археологи наткнулись на римскую купальню, что удивительно хорошо сохранилась, в пределах известного 2000-летнего Каса-дель-Амфитеатр, основанного римлянами в колонии, которую они назвали Августа Эмерита.

Римский император Август основал Августу Эмериту (также известную как Эмерита Августа) в 25 году до н. э. с целью переселения ветеранов Кантабрийских войн. Со временем город стал одним из крупнейших римских центров Испании, а затем взял на себя роль столицы провинции Лузитания, охватывающей огромную территорию более 20 000 квадратных километров, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Над архитектурной планировкой города тщательно работали по образцу Рима, что подтверждает описание ЮНЕСКО. Он отмечает Августу Эмериту как исключительную репрезентацию провинциальной римской столицы как во времена империи, так и после нее.

Феликс Пальма, директор консорциума археологического проекта "Монументальный город Мерида", выразил свой энтузиазм по поводу недавнего открытия, отметив масштабы бань и прекрасное состояние, в котором они найдены. Пальма предполагает, что бани могли быть частью частной резиденции или же принадлежали нескольким домам.

Найденные бани украшены сложным декором, включая мраморные плиты, карнизную лепнину и настенные росписи Фото: Ayuntamiento De Mérida

Анна Мария Бехарано, археолог Консорциума, сообщает, что бани "идеально сохранились", украшенные сложным декором, включая мраморные плиты, карнизную лепнину и настенные росписи. Единственным отсутствующим элементом, по крайней мере пока, является бассейн, который обычно ассоциируется с подобными купальнями, хотя исследователи не исключают возможности, что со временем его найдут.

Открытие сделано на участке, который сначала исследовали в 1940-х годах в пределах Каса-дель-Амфитеатра. Дом является куполом, построенным вокруг трапециевидного внутреннего двора с пышным садом в центре.

В Casa del Anfiteatro в Мериде обнаружена мозаика Фото: Ayuntamiento De Mérida

Бехарано предполагает, что Каса-дель-Амфитеатр мог быть не типичным домусом, как считалось ранее, а скорее общественным комплексом, связанным с событиями, происходившими в амфитеатре Меритенсе. Наличие хорошо сохранившихся общественных бань на месте находки усиливает эту необычную возможность. Это открытие открывает новые пути для понимания образа жизни древних римлян и значения общественных удобств в их общинах.

Ранее Фокус писал о тайнах под храмом: археологи в Перу нашли 3000-летний тоннель в горном комплексе.

А также мы рассказывали о необычной мозаике, найденной в древней синагоге.