От Самсона до Ноева ковчега: в древней синагоге найдена необычная мозаика (фото)

Команда специалистов и студентов во главе с профессором Джоди Магнесс из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили мозаичное панно в позднеримской синагоге в Хукоке, древней еврейской деревне, расположенной в Нижней Галилее в Израиле.

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Профессор Магнесс, выдающийся религиовед из Каролинского колледжа искусств и наук, руководил последним сезоном раскопок в Хукоке. Вместе с помощником директора Деннисом Мицци из Мальтийского университета команда сосредоточила свои усилия на южном конце главного зала синагоги, известной как нава, пишет Phys.org.

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Недавно открытая мозаика — это большое панно, на котором заметна надпись на иврите, заключенная в элегантный венок. Рядом с венком и под ним арамейская надпись отражает имена либо щедрых благотворителей, которые финансировали мозаики, либо талантливых художников, ответственных за их создание. Сам венок окружен львами, которые опираются передними лапами на головы быков. Все панно окружает декоративная кайма с изображением хищных животных, которые преследуют свою добычу.

Во время раскопок также открыты дополнительные участки мозаичных панно, впервые обнаруженных в 2012 и 2013 годах. На этих участках изображены сцены из библейских историй о Самсоне.

Среди новооткрытых секций — изображение филистимлянского всадника и погибшего филистимлянского солдата, причем последний имеет удивительно реалистичный и классический вид.

Во время раскопок предыдущего года в юго-западном нефе открыли панно, разделенное на три горизонтальные части. На нем изображен эпизод из 4-й главы Книги Судей, где библейская пророчица и судья Девора под пальмой наблюдает за Бараком, стоящим, вооружившись щитом.

Кроме того, кенеянка Иаиль изображена с колом от палатки, пронзающим висок ханаанского полководца Сисеры, который бездыханно лежит на земле, а из его головы течет кровь. Эти изображения являются самыми ранними известными изображениями фигур Деворы и Иаиль.

Тигр преследует горного козла. Декоративная настенная мозаика синагоги Хукок в Израиле Фото: Jim Haberman

Масштабные археологические исследования в Хукоке принесли немало исторически важных открытий, в частности:

Ивритская надпись, окруженная человеческими фигурами, животными и мифологическими существами, с изображением путти или купидонов.

Первый пример небиблейского сюжета, украшающего древнюю синагогу и, возможно, изображающего легендарную встречу Александра Македонского с иудейским первосвященником.

Панель, иллюстрирующая двух разведчиков, посланных Моисеем исследовать Ханаан, которые несут шест, поддерживающий виноградную гроздь, как описано в Книге Числа 13:23.

Еще одно панно, на котором изображен человек, ведущий на веревке животное, сопровождается надписью: "Малое дитя поведет их" (Исаии 11:6).

Изображения животных, обозначенные арамейской надписью, представляют четырех зверей, символизирующих четыре царства в книге пророка Даниила, глава 7.

Большое панно, расположенное в северо-западном нефе, иллюстрирующее Элим, место, где израильтяне расположились около двенадцати источников и семидесяти финиковых пальм после выхода из Египта, как рассказывается в Исходе 15:27.

Изображение Ноева ковчега.

Драматическая сцена рассечения Красного моря.

Зодиакальный цикл Гелиоса.

Встреча Ионы с тремя рыбами, которые проглатывают его

Строительство Вавилонской башни.

Благодаря археологическим исследованиям выявлено, что в начале 14 века н. э. синагога подверглась реконструкции и расширению. Это развитие событий совпало с созданием новой международной дороги, соединяющей Каир и Дамаск и пролегавшей вдоль Якука, как назывался Хукок в средневековую эпоху. Кроме того, близость Гробницы Аввакума, которая стала важным центром внимания для еврейских паломников позднего средневековья, вероятно, способствовала восстановлению синагоги.

Кроме того, раскопки 2022 и 2023 годов обнаружили большой двор, вымощенный камнем, окруженный рядом колонн, известных как колоннада, расположенный к востоку от синагоги. В период позднего средневековья этот двор перепланирован, а над ним возвели импозантное сводчатое сооружение неизвестного назначения.

После завершения последнего сезона раскопок место будет передано Управлению древностей Израиля и Керен Каемет Ле Исраэль (Еврейскому национальному фонду).

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