Некромантия в Иерусалиме: найденные человеческие черепа свидетельствуют об общении с мертвыми

Пещера Теомим играла роль святилища, где люди общались с умершими, надеясь заглянуть в будущее. Она, усеянная человеческими черепами и разнообразными артефактами, связана с магией, что заставляет исследователей считать ее потенциальными "воротами в потусторонний мир".

Related video

Изучив находки в пещере, исследователи предполагают, что в Теомиме, вероятно, совершались тайные ритуалы, связанные с некромантией, то есть взаимодействием с умершими. Исследователи объясняют, что обычно эти обряды совершались в гробницах или погребальных пещерах, хотя иногда они происходили в некиомантейоне (или некромантионе), который называли "оракулом мертвых", пишет IFLScience.

Эти сакральные места обычно находились в пещерах или возле водоемов, которые, как считалось, служили возможными каналами к потустороннему миру.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ранних свидетельствах о Теомиме 19-го века описывается, как местное население приписывало целебные свойства родниковой воде, протекающей в пещере. Недавние исследования обнаружили предметы римской эпохи, спрятанные там, многие из которых могли использовать для общения с умершими.

Авторы исследования отмечают: "Некоторые щели содержали скопления масляных ламп вперемешку с оружием и глиняными сосудами из более ранних эпох или рядом с человеческими черепами".

Хотя расшифровка точной функции этих древних артефактов является сложной задачей, исследователи объясняют, что человеческие черепа широко использовали по всей Римской империи, включая Палестину и ее окрестности, во время церемоний и общения с умершими.

Они также отмечают, что в таких ритуалах часто использовали масляные лампы, поскольку участники пытались предсказать будущие события, опираясь на формы пламени.

Более того, исследователи отмечают многочисленные исторические источники, указывающие на то, что духи имели неприязнь к определенным металлам, в частности, бронзе и железу. Следовательно, они предполагают, что наличие мечей и другого оружия могло служить для того, чтобы "защитить верующего от злых духов и гарантировать, что подношение конкретному духу не присвоили другие субъекты".

Ранее Фокус писал о древних ямах с неизвестным назначением: почему памятник людей мезолита заинтриговал ученых.

А также мы рассказывали, что вызвало самый смертоносный день в истории, когда погибло почти миллион жертв.