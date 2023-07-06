Почти миллион жертв. Что стало причиной самого смертоносного дня в истории

Наш вид наносил себе разрушительный вред различными способами, начиная от ужасов ядерного оружия и заканчивая стремительным распространением смертельных болезней. Однако, одно из самых катастрофических событий с точки зрения человеческих жертв вызвали не мы, а силы природы.

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Утро 23 января 1556 года ознаменовалось беспрецедентной катастрофой, когда колоссальное землетрясение опустошило древнюю провинцию Шэньси, регион, считающийся родиной китайской цивилизации. Хотя сейсмические толчки длились считанные секунды, их непосредственное воздействие унесло, по оценкам, 100 000 жизней, пишет ScienceAlert.

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Однако последствия этого катастрофического события оказались еще более ужасными, поскольку эффект домино оползней, карстовых провалов, пожаров, массовых миграций и безудержного голода в конце концов привел к ошеломляющему общему количеству погибших — примерно 830 000 человек.

Безусловно, эта цифра бледнеет по сравнению с совокупными жертвами глобальных конфликтов, таких как Первая и Вторая мировые войны, а также с потерями, вызванными пандемиями, голодом и наводнениями в течение длительных периодов времени.

Однако, если оценивать концентрированные разрушения одного дня, то землетрясение в Шэньси не имеет себе равных как самый смертоносный из всех известных инцидентов. Более того, оно сохраняет мрачную славу самого смертоносного землетрясения в истории.

Хотя сейсмологи оценивают его магнитуду в диапазоне от 8,0 до 8,3 балла, многочисленные более сильные толчки сотрясали земную кору до и после него. Однако уникальный геологический состав и городская конфигурация пострадавшего региона в то время увеличили разрушения, нанесенные городам Хуасянь, Вэйнань и Хуаинь.

Исторические свидетельства, найденные в местных летописях, начиная с 1177 г. до н. э., содержат яркие описания разрушений, вызванных землетрясением. Земля то поднималась в небо, образуя новые холмы, то резко опускалась, создавая невиданные ранее долины. Мгновенно вырывались ручьи, и свежие овраги прорезали разорванную местность. Внезапный обвал хижин, храмов и городских стен поглотил пострадавшие районы в хаос.

Карта Китая с обозначением местоположения Лессового плато с обозначением места расположения Фото: Feng-Min & Rui-Ying, World Agriculture, 2014

Трещины, разорвавшие землю, достигали потрясающей глубины, превышая 18 м. По сообщениям, в Хуасяне разрушилось каждое здание, а ближе к эпицентру почти 60 процентов населения подверглись беспощадному гневу землетрясения.

Несмотря на относительно умеренную магнитуду, землетрясение зарегистрировано как событие XI (экстремальное) по модифицированной шкале Меркалли, которая измеряет уровень подземных толчков во время явления.

Что сделало этот сейсмический эпизод таким смертоносным?

Эпицентр находился в долине реки Вэй, местности, отличающейся своим геологическим своеобразием, поскольку она пересекает Ледниковое плато в северо-центральном Китае. Это плато, расположенное под пустыней Гоби, состоит из лессовых пород — осадочных отложений илистых частиц, образовавшихся из пустынной пыли, переносимой ветром.

Плато известно своими периодическими и смертоносными оползнями, но раньше на нем были жилища, высеченные непосредственно в мягких лессовых скалах, образуя искусственные пещеры, известные как яодонги. Когда землетрясение произошло в первые часы, многие из этих яодонгов обвалились, похоронив под обломками их обитателей и вызвав серию оползней, накрывших плато.

Относительно причины землетрясения, то в регионе проходят три основные линии разломов: Северный Хуашань, Пьемонтский разлом и разлом Вэйхэ. Геологический анализ, проведенный в 1998 году, приписал значительную важность разлому Северный Хуашань, поскольку его масштаб и смещение превышали другие разломы в этом регионе. Ученые из Пекинского университета отметили необходимость признания потенциала активных разломов и готовности к будущим значительным сейсмическим событиям в регионе.

Интересно, что землетрясение в Шэньси дало толчок к осмыслению истоков таких геологических потрясений и разработке стратегий минимизации разрушительных последствий будущих землетрясений. Каменные постройки, известные своей уязвимостью, постепенно уступили место более сейсмостойким материалам, таким как бамбук и дерево — свидетельство усилий человечества адаптироваться и извлечь уроки из глубоких потерь.

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