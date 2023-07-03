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Технологии и наука

Катастрофа города Лацзя бронзового века: за что его назвали Восточными Помпеями

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Фото: Chinanews | Во времена бронзового века китайская община Лацзя в провинции Цинхай стала несчастной жертвой разрушительного землетрясения

Во времена бронзового века китайская община Лацзя в провинции Цинхай стала несчастной жертвой разрушительного землетрясения. Последствия этой трагедии запечатлены в уникальной экспозиции в Музее руин Лацзя в 2015 году.

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Катастрофа, постигшая Лацзя, была следствием вызванного землетрясением оползня, который безжалостно сокрушил здание времен бронзового века. К сожалению, все, кто искал убежища внутри сооружения, не смогли избежать своей неизбежной участи, пишет Ancient Origins.

Среди сохранившихся остатков можно наблюдать жуткое зрелище: женщина и ребенок, вероятно мальчик, прижатые к одной из стен. Череп женщины обращен кверху, ее руки обнимают ребенка. Эти люди были частью культуры Цицзя, древней цивилизации бронзового века в Китае, существовавшей примерно 4 000 лет до нашей эры.

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Город Лацзя, навсегда запечатленный этим катастрофическим событием, получил название "Восточные Помпеи". Вся территория Лацзя инкапсулирована в один момент времени, фиксируя артефакты и остатки неолитического поселка в их неизменном состоянии именно в тот момент, когда произошла катастрофа.

Археологические находки на месте раскопок были богатыми и разнообразными. Среди них — зеркала, каменные ножи и кости оракулов, которые использовались для гадания. В 2000 году жителей Лацзя сначала раскопали в подземном жилище, которое впоследствии идентифицировали как основу лессовой пещеры.

Поселение представляло собой сочетание пещер и домов. Среди артефактов исследователи обнаружили самую древнюю известную лапшу в Китае, изготовленную из пшеничной муки. В самом центре города на жертвенной платформе находилась могила жреца, окруженная многочисленными нефритовыми предметами.

Культура Цицзя, существовавшая примерно с 2200 г. до н. э. до 1600 г. до н. э., была цивилизацией раннего бронзового века, которая процветала в верховьях Желтой реки в Китае. Ее название происходит от городища Цицзяпин в провинции Ганьсу, где найдены первые артефакты, отнесенные к этой культуре.

Известная тем, что она была одной из первых культур Китая, которая практиковала выплавку бронзы, культура Цицзя ознаменовала собой решающий переходный период от эпохи неолита к бронзовому веку. Их керамическая посуда, часто расписанная снаружи и с черной или красновато-коричневой отполированной внутренней поверхностью, остается заметной особенностью.

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Город Лацзя, навсегда запечатленный этим катастрофическим событием, получил название "Восточные Помпеи"
Фото: Chinanews

Люди Цицзя обычно жили в частично подземных жилищах-землянках, а их общество, вероятно, функционировало на основе клановой системы, в экономике которой значительную роль играло скотоводство.

Археологический памятник Лацзя имеет огромное значение как одно из важнейших мест, связанных с культурой Цицзя, дающее ценное представление о культурном и технологическом ландшафте древнего Китая.

Присутствие жертв Лацзя, навсегда запечатленное в их последние мгновения, служит суровым напоминанием о грозной силе и непредсказуемости природы. Тем не менее их сохранение дало археологам и историкам бесценную возможность углубиться в прошлое, получив более глубокое понимание повседневной жизни, практик и культуры народа Цицзя во времена бронзового века.

Сегодня Лацзя является одновременно трогательным памятником тем, кто погиб тысячелетия назад, и осветительным маяком знаний, проливающим свет на важный период в истории Китая.

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