Катастрофа міста Лацзя бронзового віку: за що його назвали Східними Помпеями

У часи бронзового віку китайська громада Лацзя в провінції Цинхай стала нещасною жертвою руйнівного землетрусу. Наслідки цієї трагедії відображені в унікальній експозиції в Музеї руїн Лацзя у 2015 році.

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Катастрофа, що спіткала Лацзя, була наслідком спричиненого землетрусом зсуву, який безжально розтрощив будівлю часів бронзового віку. На жаль, всі, хто шукав притулку всередині споруди, не змогли уникнути своєї неминучої долі, пише Ancient Origins.

Серед збережених залишків можна спостерігати моторошне видовище: жінка і дитина, ймовірно хлопчик, притиснуті до однієї зі стін. Череп жінки звернений догори, її руки обіймають дитину. Ці люди були частиною культури Ціцзя, стародавньої цивілізації бронзового віку в Китаї, що існувала приблизно 4 000 років до нашої ери.

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Місто Лацзя, назавжди закарбоване цією катастрофічною подією, отримало назву "Східні Помпеї". Вся територія Лацзя інкапсульована в один момент часу, фіксуючи артефакти і залишки неолітичного селища в їхньому незмінному стані саме в ту мить, коли сталася катастрофа.

Археологічні знахідки на місці розкопок були багатими і різноманітними. Серед них — дзеркала, кам'яні ножі та кістки оракулів, що використовувалися для ворожіння. У 2000 році мешканців Лацзя спочатку розкопали в підземному житлі, яке згодом ідентифікували як основу лесової печери.

Поселення було поєднання печер і будинків. Серед артефактів дослідники виявили найдавнішу відому локшину в Китаї, виготовлену з пшеничного борошна. У самому центрі міста на жертовній платформі знаходилася могила жерця, оточена численними нефритовими предметами.

Культур Ціцзя, що існувала приблизно з 2200 р. до н. е. до 1600 р. до н. е., була цивілізацію ранньої бронзової доби, яка процвітала у верхів'ях Жовтої річки в Китаї. Її назва походить від городища Ціцзяпін у провінції Ганьсу, де знайдені перші артефакти, віднесені до цієї культури.

Відома тим, що вона була однією з перших культур Китаю, яка практикувала виплавку бронзи, культура Ціцзя ознаменувала собою вирішальний перехідний період від епохи неоліту до бронзової доби. Їхній керамічний посуд, часто розписаний ззовні та з чорною або червонувато-коричневою відполірованою внутрішньою поверхнею, залишається помітною особливістю.

Місто Лацзя, назавжди закарбоване цією катастрофічною подією, отримало назву "Східні Помпеї" Фото: Chinanews

Люди Ціцзя зазвичай жили в частково підземних житлах-землянках, а їхнє суспільство, ймовірно, функціонувало на основі кланової системи, в економіці якої значну роль відігравало скотарство.

Археологічна пам'ятка Лацзя має величезне значення як одне з найважливіших місць, пов'язаних з культурою Ціцзя, що дає цінне уявлення про культурний і технологічний ландшафт стародавнього Китаю.

Присутність жертв Лацзя, назавжди закарбована в їхні останні миті, слугує суворим нагадуванням про грізну силу і непередбачуваність природи. З усім тим їхнє збереження дало археологам та історикам безцінну можливість заглибитися в минуле, отримавши глибше розуміння повсякденного життя, практик і культури народу Ціцзя за часів бронзової доби.

Сьогодні Лацзя є водночас зворушливим пам'ятником тим, хто загинув тисячоліття тому, і освітлювальним маяком знань, що проливає світло на важливий період в історії Китаю.

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